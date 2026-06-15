Mauricio Ruffy schlägt Michael Chandler in der ersten Runde k.o.

·1·Sport
Mauricio Ruffy schlägt Michael Chandler in der ersten Runde k.o.

In der Welt der Mixed Martial Arts erreichen uns weiterhin aufregende und sensationelle Nachrichten aus Übersee. Das Jubiläumsturnier „UFC Freedom 250“, das im prächtigen Komplex des Weißen Hauses im Herzen der USA stattfand, erschütterte die MMA-Welt mit seinen unerwarteten Ergebnissen. In einem der am meisten erwarteten Kämpfe des Turniers traf der ehemalige unangefochtene König der berühmten „Bellator“-Liga, der erfahrene Amerikaner Michael Chandler, auf den gefährlichen und explosiven brasilianischen Vertreter Mauricio Ruffy.

Allein der Einzug beider Kämpfer in das Oktagon heizte die Stimmung in der Arena mächtig an.

Ein blitzschneller und verheerender Schlag des brasilianischen „Kriegers“

Viele Experten und Fans des Sports hatten vorhergesagt, dass diese Konfrontation lange dauern und taktisch geprägt sein würde. Doch es stellte sich heraus, dass der Brasilianer Mauricio Ruffy seine eigenen Pläne hatte. Ruffy übernahm sofort nach Kampfbeginn die Initiative und beobachtete jede Bewegung seines Gegners genau.

Mauricio zeigte von den ersten Sekunden an echte Aggressivität und nutzte eine Lücke in der Verteidigung von Michael Chandler während der ersten Runde aus. Sein präziser und unglaublich kraftvoller Schlag schickte den ehemaligen amerikanischen Champion auf die Bretter.

Sie können sich anhand der folgenden offiziellen MMA-Analysetabelle mit den Details dieses sensationellen Zusammenstoßes und dem Status der Kämpfer während des „UFC Freedom 250“-Turniers vertraut machen:

Offizieller Austragungsort des Wettbewerbs

Name und Status des Turniers

Gewichtsklasse und Division

Siegreicher brasilianischer Star

Besiegter ehemaliger Bellator-Champion

Endzeit und Methode des Kampfes

Washington, Weißes Haus

UFC Freedom 250

Leichtgewicht

Mauricio Ruffy

Michael Chandler

1. Runde, K.o.


(Schneller Sieg)

Eine schwere Niederlage für Chandler, eine neue Chance für Ruffy

Infolgedessen war der Ringrichter gezwungen, den Kampf zu beenden, und Mauricio Ruffy sicherte sich diesen wichtigen Sieg durch einen brillanten K.o. in der allerersten Runde. Dieser Erfolg öffnet dem brasilianischen Kämpfer riesige Türen, um in die Elite der Division aufzusteigen. Für Michael Chandler, der in seiner Karriere viele harte Kämpfe bestritten hat, war dies eine unerwartete und schmerzhafte Niederlage. Das festliche Turnier im Weißen Haus geht mit solch intensiven Ereignissen weiter.

Verfolgen Sie die sensationellsten K.o.-Siege im UFC-Oktagon, Geheimnisse der Kämpfer hinter den Kulissen, exklusive Berichte aus den heißesten Sportzentren der Welt und die zuverlässigsten Nachrichten bei uns auf den Zamin-Seiten!

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Usbekistan und mehrere Staaten weisen die Erklärung des UEFA-Präsidenten entschieden zurückUsbekistan und mehrere Staaten weisen die Erklärung des UEFA-Präsidenten entschieden zurückHeute, 02:26Vier spannende Spiele finden heute bei der Weltmeisterschaft stattVier spannende Spiele finden heute bei der Weltmeisterschaft stattHeute, 02:16Wie viele Millionen forderte Ilia Topuria für einen Kampf gegen Islam Machatschew?Wie viele Millionen forderte Ilia Topuria für einen Kampf gegen Islam Machatschew?Heute, 02:07Tommy Fury besiegt Gegner, der 50 Kilogramm schwerer istTommy Fury besiegt Gegner, der 50 Kilogramm schwerer istHeute, 01:55Elfenbeinküste besiegt Ecuador durch ein Tor in letzter MinuteElfenbeinküste besiegt Ecuador durch ein Tor in letzter MinuteHeute, 01:45Havertz zum Spieler des Spiels gegen Curaçao ernanntHavertz zum Spieler des Spiels gegen Curaçao ernanntHeute, 01:39
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Wie wurde Abdukodir Khusanov im Finale gegen Chelsea bewertet?
Wie wurde Abdukodir Khusanov im Finale gegen Chelsea bewertet?