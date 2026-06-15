Gaethje erzielt sensationellen Sieg durch technischen K.o. gegen Topuria

Das „UFC White House“-Superturnier, eines der am meisten erwarteten und größten Ereignisse der Sportwelt, ist in Washington, D.C., zu Ende gegangen. Der Hauptkampf dieses historischen Kampfabends, der MMA-Fans seit Monaten in Atem hielt, ging mit echtem Drama und einem unerwarteten Ergebnis in die MMA-Geschichte ein. Der amtierende Leichtgewichts-Champion, der ungeschlagene Spanier Ilia Topuria, und der gefährlichste und aggressivste Star der Division, der Amerikaner Justin Gaethje, trafen im Octagon aufeinander.

Das große Aufeinandertreffen der beiden ungeschlagenen Kämpfer sorgte von den ersten Sekunden an für eine Atmosphäre wie im Krieg.

Das Gemetzel im Octagon und das Schicksal der vierten Runde

Der auf 5 Runden angesetzte Meisterschaftskampf war von blutigen und intensiven Schlägen geprägt. Von Beginn an setzte Justin Gaethje auf seinen traditionellen Stil: Druck ausüben und harte Treffer landen. Obwohl der amtierende Champion Ilia Topuria versuchte, Widerstand zu leisten, geriet er gegen die schrecklichen Kombinationen des amerikanischen „Highlight“-Kämpfers in Bedrängnis.

Während der vier Runden intensiven Kampfes im Octagon musste Ilia Topuria zahlreiche schwere Schläge einstecken, die extrem gefährlich für seine Gesundheit waren. Als die vierte Runde endete und die Athleten in ihre Ecken gingen, mussten die offiziellen Ärzte eingreifen. Nach einer sorgfältigen Untersuchung der Verletzungen des Spaniers untersagten die Ärzte eine Fortsetzung des Kampfes vor der 5. Runde, um seine Gesundheit nicht zu gefährden.

In der offiziellen MMA-Analyse-Tabelle unten finden Sie die Details und Ergebnisse dieses Hauptkampfes des „UFC White House“-Turniers:

Wettbewerbs- und Kampfstatus Gewichtsklasse und Division Siegreicher amerikanischer Star Besiegter amtierender König der Gewichtsklasse Zeitpunkt und Methode des Abbruchs Verantwortliche Offizielle UFC White House (Washington)

(Hauptkampf) Leichtgewicht

(Meisterschaftskampf) Justin Gaethje

(Neuer Sieger) Ilia Topuria

(„El Matador“) Nach Runde 4, Technischer K.o. Offizielle Ringärzte

(Abbruch)

Gaethje — auf dem Gipfel eines neuen Triumphs!

Der Ringrichter brach den Kampf vorzeitig ab und wertete ihn als technischen K.o. (TKO), womit Justin Gaethje zum absoluten Sieger dieses sensationellen und historischen Kampfes wurde. Dieser Erfolg wird Gaethjes Karriere zweifellos auf ein neues Niveau heben. Für Ilia Topuria, der bis dahin ungeschlagen war, war dies die erste schmerzhafte Niederlage aufgrund eines medizinischen Abbruchs. Das lang erwartete Turnier in Washington endete mit einem unerwarteten Drama.

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