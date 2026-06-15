Die Weltmeisterschaft 2026, die den gesamten Planeten vor die Bildschirme fesselt, geht mit unerwarteten Dramen und sensationellen Ergebnissen weiter. Bereits in der ersten Runde stoßen die Top-Teams auf ernsthaften Widerstand. Zum Beispiel entging der Star-gespickte Favorit Brasilien nur knapp einer Niederlage gegen das widerstandsfähige Marokko, während die Türkei trotz ihres talentierten Kaders überraschend mit 0:2 gegen Australien verlor. In dieser hitzigen Atmosphäre rücken die historischen Momente, auf die das gesamte usbekische Volk wartet, immer näher.

Das historische Debüt der „Weißen Wölfe“ und ein englischer Schiedsrichter

Die usbekische Nationalmannschaft, die in Gruppe K gelost wurde, bestreitet ihr erstes historisches WM-Spiel am 18. Juni um 07:00 Uhr (Taschkent-Zeit) gegen das starke Kolumbien. Diese wichtige Begegnung wird von einem Team um den erfahrenen englischen Schiedsrichter Anthony Taylor geleitet, der unserem Landsmann Abdukodir Khusanov von den europäischen Plätzen bestens bekannt ist.

Derzeit äußern sich die internationale Sportgemeinschaft und bekannte Experten aktiv zu den Chancen unserer Vertreter.

Über die folgende offizielle Spielplan-Tabelle können Sie sich detailliert über die Gegner und den Zeitplan der usbekischen Nationalmannschaft in der Gruppenphase der WM 2026 informieren:

Gruppenphase und Runden Name der gegnerischen Mannschaft Datum des Spiels Anpfiff (Taschkent-Zeit) Hauptschiedsrichter Cheftrainer unserer Nationalmannschaft 1. Spieltag Kolumbien 18. Juni 2026 Um 07:00 Uhr Anthony Taylor

(England) Fabio Cannavaro 2. Spieltag Portugal 23. Juni 2026 Gemäß offiziellem Spielplan Internationale Schiedsrichter Fabio Cannavaro 3. Spieltag DR Kongo 28. Juni 2026 Gemäß offiziellem Spielplan Internationale Schiedsrichter Fabio Cannavaro

Realistische Einschätzungen und Prognosen eines kasachischen Experten

Der bekannte kasachische Fußballexperte und erfahrene Funktionär Bulat Yesmagambetov bewertete in einem exklusiven Interview mit der Publikation „Sports24.kz“ die Chancen der Schützlinge von Fabio Cannavaro mit Vorsicht und Realismus.

Die analytischen Gedanken von Bulat Yesmagambetov zu unserer Nationalmannschaft: „Die Tatsache, dass sich die usbekische Nationalmannschaft für diese lang ersehnte Weltmeisterschaft qualifiziert hat, ist ein historischer Erfolg und ein wahres Fest für das ganze Land. Es gibt bereits unerwartete Sensationen bei der WM, der Sieg Australiens über die Türkei ist ein klares Beispiel dafür. Natürlich würden wir uns freuen, wenn die usbekischen Spieler ihre Fans mit einem schönen Spiel überraschen. Da das Team jedoch zum ersten Mal an diesem prestigeträchtigen Turnier teilnimmt, ist es etwas schwierig, Siege oder große Ergebnisse zu fordern. Im Spiel gegen das sehr erfahrene Kolumbien liegt der Vorteil beim Gegner. Objektiv gesehen wird die usbekische Nationalmannschaft hauptsächlich gegen die Demokratische Republik Kongo kämpfen, um nicht den letzten Platz in der Gruppe zu belegen.“

Zur Erinnerung: Unsere Spieler unter der Leitung des legendären Fabio Cannavaro bestreiten ihr zweites Gruppenspiel am 23. Juni gegen das starke Portugal, und das letzte entscheidende Spiel der Gruppenphase findet am 28. Juni gegen die DR Kongo statt. Wir wünschen unseren Vertretern viel Erfolg auf diesem schwierigen und ehrenvollen Weg!

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