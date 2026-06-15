Schwedische Nationalmannschaft feiert Kantersieg gegen Tunesien

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Schwedische Nationalmannschaft feiert Kantersieg gegen Tunesien

Die FIFA WM 2026, die derzeit auf den Spielfeldern von Mexiko, den USA und Kanada ausgetragen wird, begeistert die globale Fußballwelt weiterhin mit intensiven und torreichen Partien. Die erste Runde der Gruppe F ist abgeschlossen. Im zweiten Spiel der Gruppe traf Schweden, einer der erfahrensten Vertreter Europas, auf den nordafrikanischen Herausforderer Tunesien. Die Begegnung im prächtigen Estadio BBVA in Monterrey endete mit einem dominanten 5:1-Sieg der Skandinavier.

Torshow in Monterrey: Schwedens gefährliche Offensive

Von Beginn an übten die Schweden großen Druck auf das gegnerische Tor aus. Bereits in der 7. Spielminute gelang es dem talentierten Mittelfeldspieler Ayari, den Führungstreffer zu erzielen. Kurz darauf, in der 30. Minute, erhöhte der Star des Teams, Alexander Isak, auf 2:0. Die Afrikaner schienen kurz vor der Halbzeitpause, als Rekik in der 43. Minute traf, wieder Spannung in die Partie zu bringen.

In der zweiten Halbzeit ließen die Europäer jedoch nichts mehr anbrennen. In der 60. Minute trug sich einer der treffsichersten Stürmer der Saison, Viktor Gyökeres, in die Torschützenliste ein, und in der 84. Minute sorgte Svanberg für den Endstand. In der Nachspielzeit (90+6) krönte Ayari seine Leistung mit einem Doppelpack und setzte den Schlusspunkt.

Die Details zum Spiel der Gruppe F und die Aufstellungen finden Sie in der folgenden Analyse:

Wettbewerb und offizielle Phase

Spielort

Begegnung und Endstand

Torschützen und Minuten

Aufstellung Schweden

Aufstellung Tunesien

FIFA WM 2026, Gruppe F


(1. Spieltag)

Estadio BBVA


(Monterrey, Mexiko)

Schweden — Tunesien


5:1

Schweden: Ayari (7, 90+6), Isak (30), Gyökeres (60), Svanberg (84)



Tunesien: Rekik (43)

Nordfeldt, Hien, Lindelöf, Lagerbielke, Bernhardsson, Karlström, Ayari, Gudmundson, Nygren, Isak, Gyökeres.

Chamah, Valery, Ben Hmida, Talbi, Rekik, Abdi, Skhiri, Hedira, Mejbri, Saad, Ben Slimane.

Die Lage in Gruppe F spitzt sich zu

Zur Erinnerung: Auch das erste Spiel dieses Quartetts bot echtes Drama. Die Niederlande und Japan trennten sich in einem umkämpften Spiel 2:2. Nach dem ersten Spieltag führt Schweden die Gruppe mit 3 Punkten an, während Tunesien das Schlusslicht bildet. Wir freuen uns auf weitere spannende Duelle.

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SchwedenTunesienMonterreyAlexander IsakViktor Gyökeres
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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