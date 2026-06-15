Jude Bellingham und die englische Nationalmannschaft: Thomas Tuchel wählt eine neue Strategie

Der neue Cheftrainer der englischen Nationalmannschaft, Thomas Tuchel, stellt bei der Kaderbildung das mannschaftliche Gleichgewicht über individuelle Klasse. Obwohl der Star von Real Madrid, Jude Bellingham, als 'Generationentalent' gefeiert wird, warnen Experten davor, ihn zum alleinigen Dreh- und Angelpunkt des Teams zu machen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der ehemalige englische Torhüter David James betonte in einem Interview mit Goal.com, dass er zwar nicht an Bellinghams Talent zweifle, Thomas Tuchel ihn jedoch mit der gleichen Vorsicht einsetzen müsse wie einst Glenn Hoddle oder Paul Gascoigne. Seiner Meinung nach könne es zu unerwarteten Problemen führen, wenn das gesamte Spiel um einen einzigen Spieler herum aufgebaut wird.

Obwohl Bellingham derzeit zu den besten Spielern der Welt zählt, ist die Konkurrenz auf der 'Zehner-Position' in der englischen Nationalmannschaft extrem groß. Das bedeutet, dass selbst für einen 'Galáctico' aus dem Santiago Bernabéu kein Platz in der Startelf garantiert ist. Während Thomas Tuchel sich auf die Weltmeisterschaft 2026 vorbereitet, konzentriert er sich auf das Gesamtpotenzial des Kaders und nicht nur auf einen Star.

Historische Lektionen: Die Beispiele Hoddle und Gascoigne

In der Geschichte des englischen Fußballs gab es viele Fälle, in denen die talentiertesten Spieler ihrer Zeit nicht voll ausgeschöpft wurden. So fand beispielsweise die Tottenham-Legende Glenn Hoddle in den 1980er Jahren keinen festen Platz in der Nationalmannschaft, während Paul Gascoigne vor der Weltmeisterschaft 1998 aus dem Kader gestrichen wurde.

Laut David James gerät das gesamte System, das um einen Schlüsselspieler herum aufgebaut ist, in eine Krise, wenn dieser sich verletzt oder in ein Formtief gerät. «Jude ist ein fantastischer Spieler, und wenn er in Bestform ist, gibt es keinen Besseren. Aber um die Weltmeisterschaft zu gewinnen, muss die Verantwortung auf alle verteilt werden», sagt der ehemalige Torhüter.

Der aktuelle englische Kader ist voll von Stars, ähnlich wie zu Zeiten von Wayne Rooney, Steven Gerrard und Paul Scholes. Doch schon damals hatten die Trainer Schwierigkeiten, alle Stars effektiv auf dem Platz zu vereinen. Thomas Tuchel hat nicht vor, diese Fehler zu wiederholen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Jude Bellingham bei der Weltmeisterschaft 2026 zweifellos eine wichtige Rolle spielen wird, er jedoch nicht als der alleinige 'Retter' des Teams angesehen wird. Dieser Ansatz könnte den Druck auf den Spieler verringern und England den lang ersehnten Titel bringen.