Tunesien-Cheftrainer nach herber Niederlage entlassen

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Tunesien-Cheftrainer nach herber Niederlage entlassen

Die in Nordamerika ausgetragene Weltmeisterschaft 2026 ist bereits in ihren ersten Tagen reich an historischen und sensationellen Ereignissen, die die weltweite Fußballgemeinschaft erschüttert haben. Die tunesische Nationalmannschaft aus der Gruppe F startete ihren Weg äußerst erfolglos und unglücklich. Im Spiel gegen die starke schwedische Auswahl erlitten die Afrikaner eine vernichtende 1:5-Niederlage. Dieses beschämende Ergebnis ließ den Geduldsfaden der Führung des tunesischen Fußballverbandes reißen und führte zu sofortigen Maßnahmen.

Ein absolut seltenes Ereignis in der Geschichte der Weltmeisterschaften

Wie der bekannte Insider und erfahrene internationale Journalist Romain Molina auf seinen offiziellen Social-Media-Seiten mitteilte, hat die tunesische Fußballführung Cheftrainer Sabri Lamouchi nach dieser Niederlage mit sofortiger Wirkung entlassen.

Diese Entscheidung markiert einen grundlegenden Wendepunkt in der Geschichte des Weltfußballs. In der langjährigen, glorreichen Geschichte der Weltmeisterschaften wurde noch nie ein Cheftrainer direkt nach dem ersten Spiel des Turniers gefeuert. Sabri Lamouchi ist mit diesem Anti-Rekord in die Geschichtsbücher eingegangen.

In der folgenden offiziellen Sportanalyse-Tabelle können Sie sich näher über die prekäre Lage Tunesiens in der Gruppe und die Details der kürzesten Trainer Amtszeit in der WM-Geschichte informieren:

Turnier und offizielle Phase

Schockierendes Ergebnis im 1. Spieltag

Entlassener Spezialist

Historischer Anti-Rekord-Status

Aktuelle Platzierung in der Gruppe

Kommender Gegner und Verpflichtung für den 2. Spieltag

WM 2026, Gruppe F


(1. Spieltag)

Schweden — Tunesien


5:1

Sabri Lamouchi


(Französischer Cheftrainer)

Erster Trainer, der nach dem ersten Spiel entlassen wurde

4. Platz


(0 Punkte, Tordifferenz -4)

Japanische Nationalmannschaft


(Pflichtsieg)

Den Afrikanern steht eine schwere Prüfung gegen Japan bevor

Derzeit hat die tunesische Nationalmannschaft in der Gruppenphase noch keinen einzigen Punkt erzielt und belegt aufgrund einer schrecklichen Tordifferenz den letzten, vierten Platz im Quartett. Obwohl die Spieler psychisch am Boden sind, gibt es noch eine Chance, die Situation zu korrigieren.

Dem nun trainerlosen Team steht am 2. Spieltag ein extrem wichtiges und entscheidendes Spiel gegen Japan bevor, einen der stärksten Granden Asiens. Im zweiten Spiel muss Tunesien zwingend auf den Sieg spielen, andernfalls müssen sie sich frühzeitig von der Weltmeisterschaft verabschieden.

Verfolgen Sie die heißesten Momente der Weltmeisterschaft, sensationelle Entlassungen, unerwartete Niederlagen, Geheimnisse der Fußballstars hinter den Kulissen und die zuverlässigsten Sportnachrichten immer gemeinsam mit uns auf den Seiten von Zamin!

TunesienSchwedenSabri LamouchiJapanRomain Molina
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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