Enzo Fernandez, Mittelfeldspieler der argentinischen Nationalmannschaft und des FC Chelsea, hat offen erklärt, dass er in Zukunft Kapitän der Albiceleste werden möchte. Der als bester junger Spieler der Weltmeisterschaft 2022 ausgezeichnete Fußballer sieht es als eines seiner größten Ziele an, die Kapitänsbinde zu übernehmen, die derzeit Lionel Messi trägt. Laut Goal.com berichtet .

Da sich Lionel Messi dem letzten Stadium seiner legendären Karriere nähert, nehmen die Diskussionen darüber, wer die aktuellen Weltmeister in Buenos Aires anführen wird, zu. In einem Interview mit GIVEMESPORT betonte Enzo Fernandez seine Bereitschaft für diese verantwortungsvolle Aufgabe und erklärte, dies sei ein Kindheitstraum.

Das Streben nach der Kapitänsbinde und die Entscheidung von Lionel Scaloni

"Persönlich träume ich natürlich davon, Kapitän von Argentinien zu werden. Aber diese Entscheidung hängt nicht von mir ab, das entscheidet der Trainerstab. Ich weiß nicht, wann das passieren wird, das wird die Zeit zeigen. Dennoch wäre es eine große Ehre für mich, die Kapitänsbinde zu tragen", sagt der 23-jährige Mittelfeldspieler.

Trotz seiner hohen Ambitionen verbarg Enzo Fernandez nicht, dass er glücklich darüber ist, derzeit mit dem Inter Miami-Star Lionel Messi auf dem Platz zu stehen. Messi, der zwischen 2021 und 2024 drei große Turniere mit Argentinien gewann, bleibt die treibende Kraft des Teams.

Laut dem jungen Talent ist es ein besonderes Privileg, die Kabine mit Lionel Messi zu teilen. "Er ist ein anderer Mensch. Er ist der größte Fußballer aller Zeiten. Er ist seit meiner Kindheit mein Idol und ich habe immer davon geträumt, mit ihm zu spielen. Als ich ihn das erste Mal sah, hinterließ er einen riesigen Eindruck bei mir", fügte Fernandez hinzu.

Entwicklung der Führungsqualitäten

Enzo Fernandez' Sternstunden fallen mit der Weltmeisterschaft in Katar zusammen. Nachdem er das Turnier als Ersatzspieler begonnen hatte, sicherte er sich schnell einen Stammplatz und trug maßgeblich zum Titelgewinn der Mannschaft bei. Seitdem beweist er seine Führungsqualitäten nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern auch beim FC Chelsea in London.

Der Spieler gab an, unermüdlich an der Weiterentwicklung seines Spiels zu arbeiten und Führungsqualitäten auf dem Platz zu zeigen. Seiner Meinung nach wird ihm die Erfahrung auf Vereinsebene helfen, mehr Verantwortung in der Nationalmannschaft zu übernehmen. Laut Goal.com fühlt sich Fernandez mittlerweile deutlich reifer und als ein Anführer, der das Team führen kann.

Vorerst gehört die Kapitänsbinde in der argentinischen Nationalmannschaft Lionel Messi, und es wird erwartet, dass er das Team zur Weltmeisterschaft 2026 führen wird. Doch das Streben junger und talentierter Spieler wie Enzo Fernandez zeigt, dass die Zukunft der Albiceleste in guten Händen ist.