Iran und Neuseeland trennen sich kämpferisch Unentschieden

Die Weltmeisterschaft 2026, die auf den nordamerikanischen Rasenplätzen unter den Augen von Millionen von Fußballfans stattfindet, überrascht weiterhin mit unerwarteten Ergebnissen und torreichen Spielen. Die Partien des ersten Spieltags in der Gruppe G, die reich an spannenden und überraschenden Ereignissen waren, sind offiziell beendet. Im zweiten dramatischen Aufeinandertreffen des Quartetts traf einer der führenden Vertreter Asiens, die iranische Nationalmannschaft, auf den Giganten aus Ozeanien, Neuseeland, und kam in einem kompromisslosen Spiel zu einem kämpferischen 2:2-Unentschieden.

Torschau in Inglewood: Rezaian, Mohebi und ein Doppelpack von Just

Die Begegnung im prächtigen SoFi Stadium in Inglewood, USA, war für die Fußballfans ein echtes Spektakel. In einem Spiel mit zahlreichen gefährlichen Situationen zeigten beide Mannschaften einen offensiven Fußball:

Schneller Schlag der Ozeanier: Das Spiel begann mit heftigen Angriffen der Neuseeländer. Bereits in der 7. Minute eröffnete der Anführer der Ozeanier, Just, den Tore und brachte seine Mannschaft in Führung.

Die Antwort der Perser und der Ausgleich: Die Iraner fingen sich schnell wieder und glich in der 32. Minute durch Rezaian, der das gegnerische Tor präzise ins Visier nahm, aus.

Drama in der zweiten Halbzeit: Auch die zweite Halbzeit war torreich. In der 54. Minute erzielte der Neuseeländer Just seinen zweiten Treffer und brachte sein Team erneut in Führung. Doch die Perser gaben nicht auf und stellten in der 64. Minute dank der Klasse von Mohebi das Endergebnis (2:2) her.

In der folgenden offiziellen Spielanalysetabelle können Sie die Startaufstellungen und die allgemeine Tabellensituation dieses Spiels vom 1. Spieltag der WM 2026 einsehen:

Turnier und offizielle Phase Spieldatum und Stadion Endergebnis und Torschützen Startelf der iranischen Nationalmannschaft Startelf der neuseeländischen Nationalmannschaft Ergebnis des anderen Spiels vom 1. Spieltag der Gruppe G WM 2026, Gruppe G

(1. Spieltag) 16. Juni, Inglewood

SoFi Stadium Iran — Neuseeland

2:2

(Rezaian 32, Mohebi 64 — Just 7, 54) Beiranvand, Rezaian, Nemati, Khalilzadeh, Mohammadi, Yousefi, Ezatollahi, Hodos, Mohebi, Moghanlou, Taremi. Crocombe, Payne, Surman, Boxall, Kashache, Bell, Stamenich, McCowatt, Singh, Just, Wood. Belgien — Ägypten

1:1

(Beide Teams erhielten 1 Punkt)

Absolute Gleichheit und maximale Spannung in Gruppe G

Nach diesem Unentschieden ist in der Gruppe eine echte und maximale Spannung entstanden. Zur Erinnerung: Im ersten Spiel dieses Quartetts trafen der europäische Gigant Belgien und der starke afrikanische Vertreter Ägypten aufeinander, was ebenfalls in einem 1:1-Unentschieden endete.

Somit haben nach dem ersten Spieltag alle vier Nationalmannschaften in der Gruppe G die gleiche Punktzahl erreicht, und der Kampf um den Einzug in die nächste Runde ist mit neuer Kraft entbrannt. Nun werden die Teams im zweiten Spieltag versuchen, durch einen Sieg die Play-off-Frage positiv zu klären. Die Fans erwarten noch intensivere und gnadenlosere Kämpfe!

Verfolgen Sie die heißesten Momente der Weltmeisterschaft, exklusive Reportagen von den Mundial-Plätzen, Torschauen der Starspieler und die zuverlässigsten Sportnachrichten immer gemeinsam mit uns auf den Seiten von Zamin!