Kampf um Sandro Tonali: Tottenham will Manchester United ausstechen

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Kampf um Sandro Tonali: Tottenham will Manchester United ausstechen

Tottenham Hotspur ist in das Rennen um den Newcastle-Mittelfeldspieler Sandro Tonali eingestiegen, um den Kader im Sommer-Transferfenster grundlegend zu reformieren. Das Team unter Roberto De Zerbi sieht die Verstärkung des Mittelfelds nach den Enttäuschungen der letzten Saison als Priorität. Dies berichtet Goal.com berichtet heißt es.

Berichten zufolge hat die Vereinsführung beschlossen, erhebliche Mittel für die Kaderverstärkung bereitzustellen, nachdem Tottenham in der Saison 2025-26 in der Premier League um den Klassenerhalt kämpfen musste. Roberto De Zerbi beabsichtigt, den Spielstil der Mannschaft zu ändern und technisch versiertere Spieler zu verpflichten.

Aktivitäten auf dem Transfermarkt

Spurs haben bereits einige erfolgreiche Schritte auf dem Transfermarkt unternommen. Während Andy Robertson und Marcos Senesi als Free Agents dazugekommen sind, laufen derzeit Verhandlungen mit Spielern wie Savinho, Jan Paul van Hecke und Joao Palhinha. Der Transfer von Sandro Tonali wird jedoch als das wichtigste Signal erwartet, das zeigt, wie ernst das neue Projekt des Clubs ist.

Wie der bekannte Insider Fabrizio Romano berichtet, ist Tottenham zu einem der Hauptanwärter auf den italienischen Mittelfeldspieler geworden. Dass Newcastle in der nächsten Saison nicht an europäischen Wettbewerben teilnimmt, verstärkt die Spekulationen über die Zukunft des Spielers.

"Tottenham ist in den Kampf um Sandro Tonali eingestiegen. De Zerbi sieht in ihm den neuen Star seines Mittelfelds und den idealen Kandidaten, um das Niveau der Mannschaft zu heben. Spurs sind bereit, mit Manchester City und Arsenal zu konkurrieren, um zu beweisen, dass ihre Absichten ernst sind", schrieb Romano auf seiner X-Seite.

Ist Manchester United aus dem Rennen ausgeschieden?

Gleichzeitig hat sich die Position von Manchester United bei diesem Transfer geändert. Laut Goal.com hatte der Club aus Old Trafford zwar lange Zeit Interesse an Sandro Tonali gezeigt, beschlossen nun jedoch, die Verhandlungen einzustellen. Als Grund wird die extrem hohe Ablagesumme des Spielers genannt.

Roberto De Zerbi möchte durch Sandro Tonali Kreativität und Stabilität im Mittelfeld der Mannschaft gewährleisten. Der italienische Spezialist ist überzeugt, dass Tottenham mit diesem Transfer wieder um die oberen Tabellenplätze kämpfen kann. Es ist jedoch klar, dass Newcastle eine hohe Ablösesumme verlangen wird, um seinen Anführer ziehen zu lassen.

In den kommenden Wochen wird eine endgültige Entscheidung über diesen Transfer erwartet. Sollte es Tottenham gelingen, Sandro Tonali zu verpflichten, wäre dies einer der spektakulärsten Einkäufe vor der neuen Saison.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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