Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026, die in Nordamerika ausgetragen wird, beschert den Fans unserer Region unvergessliche historische Momente. Dieses globale Fußballfest hat eine besondere Bedeutung für die Völker Zentralasiens und des Nahen Ostens. Zwei neue, starke und ambitionierte Vertreter des asiatischen Kontinents — die Nationalmannschaften von Usbekistan und Jordanien — sind nicht nur als Zuschauer oder einfache Teilnehmer zur WM gereist, sondern um Akzente zu setzen und den Weltgrößen ihre wahre Stärke zu zeigen. In den Straßen von Amman und Taschkent erwarten die Menschen große Siege ihrer Nationalhelden, und die festliche Stimmung unter den Fans hat ihren Höhepunkt erreicht.

Erste ernsthafte Prüfungen vor Messi und Ronaldo

Bevor die Traumspiele gegen Teams mit den Fußballlegenden Lionel Messi und Cristiano Ronaldo anstehen, warten auf die asiatischen Debütanten ihre ersten historischen Begegnungen. Am Mittwoch tritt Jordanien gegen den renommierten europäischen Vertreter Österreich an, bevor in den folgenden Runden Algerien und das starke Argentinien folgen. Die usbekische Nationalmannschaft beginnt ihren historischen Weg mit einem hochspannenden Duell gegen einen der leidenschaftlichsten Vertreter Südamerikas — Kolumbien. Danach erwarten die „Weißen Wölfe“ schwierige Prüfungen gegen die portugiesischen Stars und die Mannschaft der Demokratischen Republik Kongo.

Das Spiel zwischen Jordanien und Österreich findet im prächtigen Bay Area Stadium in San Francisco statt und dient als großer Test für das dynamische Preisgestaltungssystem der FIFA. Unabhängig davon, wie voll das Stadion ist, wird es in den Cafés der berühmten Prince-Muhammad-Straße in Amman und im ganzen Land aufgrund der Fußballbegeisterten keinen freien Platz geben. Ein ähnliches Bild wird sich in den Plov-Zentren und Unterhaltungsorten von Taschkent ergeben. Nur das Spiel Usbekistan gegen Kolumbien in Mexiko-Stadt wird aufgrund der Zeitverschiebung in der Heimat in die frühen Morgenstunden fallen.

In der folgenden organisatorischen und sportlichen Analysetabelle können Sie sich näher mit den Gruppengegnern und Cheftrainern der beiden asiatischen Debütanten — Usbekistan und Jordanien — bei der WM 2026 vertraut machen:

Name der Debüt-Nationalmannschaft Cheftrainer und taktischer Stil Erster historischer Gegner (1. Spieltag) Gegner am 2. und 3. Spieltag Wichtigste Starspieler im Fokus Letzte Ergebnisse in Testspielen Usbekistan

(Stolz Zentralasiens) Fabio Cannavaro

(Weltmeister-Kapitän) Kolumbianische Nationalmannschaft

(In Mexiko-Stadt) • Portugal

• DR Kongo • Abdukodir Khusanov (Manchester City)

• Abbosbek Fayzullaev (Flügelspieler) • Gabun (Sieg)

• Ägypten (Sieg)

• Niederlande (2:3 Niederlage) Jordanien

(Leidenschaft des Nahen Ostens) Jamal Sellami

(Strikte 3-4-3 Taktik) Österreichische Nationalmannschaft

(In San Francisco) • Algerien

• Argentinien • Musa At-Taamari (Rennes)

• Ali Olwan (Stürmer) • Schweiz (1:4 Niederlage)

• Kolumbien (0:2 Niederlage)

Jordaniens Wille und Teamgeist

Die jordanische Nationalmannschaft setzt in der Fußballwelt vor allem auf strikte Disziplin, Willenskraft und schnelle Konter. Zwar musste das Symbol und Top-Torschütze des Teams, Yazan Al-Naimat, die WM aufgrund einer schweren Knieverletzung verpassen. Auch Ali Olwan, der in der Qualifikation mit drei Toren gegen Oman das WM-Ticket sicherte, hat seit Februar nicht mehr in offiziellen Spielen gespielt, wird aber voraussichtlich in der Startelf stehen. Der strahlendste Stern des Teams ist Musa At-Taamari, Mittelfeldspieler des französischen Clubs Rennes. In der Offensive wird erwartet, dass das 20-jährige Talent Odex Fahouri den Platz von Yazan einnimmt.

Obwohl die jüngsten Niederlagen gegen die Schweiz (1:4) und Kolumbien (0:2) bei den Fans einige Besorgnis ausgelöst haben, betonte der berühmte ehemalige Torhüter Amr Shofe, der 179 Spiele für die Nationalmannschaft bestritt, dass das Team in der Lage sei, die K.-o.-Phase zu erreichen und dass diese Niederlagen gute Lektionen waren, um an Fehlern zu arbeiten. Nachdem Jordanien beim Asia Cup 2023 Südkorea besiegt und das Finale erreicht hatte, ist das willensstarke Team auch diesmal bereit für einen harten Kampf.

Der historische Schritt der „Weißen Wölfe“ und das Cannavaro-Projekt

Nachdem die usbekische Nationalmannschaft die historische Qualifikation geschafft hatte, wurde Fabio Cannavaro, Weltmeister von 2006, als Cheftrainer verpflichtet. Im usbekischen Kader gibt es ebenfalls Stars, die in Europa große Erfahrung sammeln. Insbesondere Manchester-City-Verteidiger Abdukodir Khusanov und der talentierte 22-jährige Flügelspieler Abbosbek Fayzullaev, der seine Fähigkeiten in der Türkei verbessert, werden im Fokus weltweiter Scouts stehen.

Obwohl unser Team im letzten Testspiel gegen die starken Niederlande (1:2) erst in der letzten Sekunde eine Niederlage einstecken musste, wurde die wichtige Erkenntnis gewonnen, dass die Konzentration nicht nachlassen darf. Trotzdem ist die allgemeine Hoffnung und Freude im Kader sehr hoch, auch wenn der erfahrene Mittelfeldspieler Jaloliddin Masharipov unter Rückenschmerzen leidet.

Statement von Fabio Cannavaro, Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft: "Usbeken sind ein willensstarkes Volk, das niemals aufgibt und auf dem Platz bis zum Ende hart kämpft. Gegen ein solches Team zu spielen, ist für jeden Gegner sehr unangenehm. Es ist extrem schwierig, sie zu besiegen, und uns erwarten bei der WM keine einfachen Spiele."

Erklärung von Otabek Umarov, erstem Vizepräsidenten des Nationalen Olympischen Komitees von Usbekistan: "Diese historischen Ergebnisse kamen nicht von heute auf morgen. Wir haben über mehrere Jahre systematisch gearbeitet und uns durch stabile Ergebnisse zu einem der führenden Fußballländer Asiens entwickelt. Unsere Erfolge in der Jugend zahlen sich nun im Erwachsenenfussball aus. Als erstes Land aus Zentralasien, das sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert hat, ist dies ein großer historischer Moment, in dem sich die gesamte Nation um ihre Helden vereint."

Für Usbekistan, das das alte Image der „Mannschaft, die im entscheidenden Moment scheitert“, vollständig zertrümmert hat, ist diese Weltmeisterschaft der Beginn einer neuen und glanzvollen Ära. In Taschkent und Amman beginnt das Fußballfest!

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