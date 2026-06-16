Ehemaliger Liverpool-Torhüter schlägt überraschenden Transfer vor: Marcus Rashford nach Anfield?

·3·Sport
Ehemaliger Liverpool-Torhüter schlägt überraschenden Transfer vor: Marcus Rashford nach Anfield?

Spielertransfers zwischen Liverpool und Manchester United, erbitterten Rivalen in der englischen Premier League, haben schon immer für großes Aufsehen gesorgt. Dieses Mal hat der ehemalige Liverpool-Torhüter David James eine überraschende Erklärung abgegeben und die Merseysider aufgefordert, einen Transfer von Marcus Rashford in Betracht zu ziehen. Seiner Meinung nach hat der Stürmer in Manchester zwar seine beste Form verloren, sein Potenzial ist jedoch nach wie vor hoch. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut Goal.com lobte David James die technischen Fähigkeiten und die Fußballintelligenz von Marcus Rashford. Der ehemalige Torhüter betonte, dass es eine Nebensache sei, auf welchem Flügel der Spieler eingesetzt werde; das Wichtigste sei es, ihn ins Team zu holen und ein passendes Umfeld zu schaffen. James ist überzeugt, dass Rashford im Liverpool-System wieder sein früheres Niveau erreichen kann.

Die Frage des Wettbewerbs und eines neuen Umfelds

Als Produkt der Manchester United Akademie ist Rashfords Zukunft in Old Trafford in letzter Zeit infrage gestellt worden. Obwohl er einen Vertrag bis 2028 hat, führt der Leistungsabfall zu verschiedenen Transfergerüchten. James glaubt, dass Trainer wie Andoni Iraola (oder der aktuelle Trainerstab von Liverpool) ein geeignetes Umfeld für Rashford schaffen könnten.

«Wenn ich an der Stelle der Liverpool-Führung stünde, würde ich Marcus Rashford kaufen. Er ist ein großartiger Spieler, seine Spielübersicht und sein Können sind auf einem sehr hohen Niveau. Während seiner Zeit bei Vereinen wie Barcelona (auf Leihbasis) haben wir gesehen, wie er spielen kann, wenn er glücklich ist», betonte David James in einem Interview mit BetVictor.

Es ist anzumerken, dass eine endgültige Entscheidung über Rashfords Zukunft erst nach der Weltmeisterschaft erwartet wird. Derzeit konzentriert sich der Spieler voll und ganz darauf, mit der englischen Nationalmannschaft das prestigeträchtige Turnier in Nordamerika zu gewinnen. Seine Situation bei Manchester United bleibt ungewiss, da die Vereinsführung über eine Kadererneuerung nachdenkt.

Dieser Transfer ist sicherlich auch für Fußballfans in Usbekistan interessant, da aufgrund der historischen Rivalität zwischen Liverpool und Manchester United ein Wechsel eines Spielers von einem Verein zum anderen ein sehr seltenes Ereignis ist. Sollte dieser Transfer zustande kommen, würde er zu einem der spektakulärsten Deals in der Geschichte der Premier League werden.

Bisher hat die Liverpool-Führung keine offizielle Stellungnahme dazu abgegeben. Allerdings könnten Rashfords Ablösesumme und sein Gehalt für jeden Verein eine ernsthafte finanzielle Belastung darstellen. Gleichzeitig erklärten Experten wie Michael Carrick, dass sie sich freuen würden, den Spieler in ihrem Team zu sehen, falls der Transfer nicht zustande kommt.

LiverpoolManchester UnitedMarcus RashfordTransferPremier League
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Julian Quinones: Der neue Held, der Cristiano Ronaldo und Erling Haaland in den Schatten stelltJulian Quinones: Der neue Held, der Cristiano Ronaldo und Erling Haaland in den Schatten stelltHeute, 13:15Arsenal einigt sich mit Frankreich-Star Manu Kone auf persönliche BedingungenArsenal einigt sich mit Frankreich-Star Manu Kone auf persönliche BedingungenHeute, 11:59Warum hat Marc Cucurella Chelsea verlassen, um bei Real Madrid zu unterschreiben?Warum hat Marc Cucurella Chelsea verlassen, um bei Real Madrid zu unterschreiben?Heute, 11:38Mourinho will Ruben Dias in die Defensive von Real Madrid holenMourinho will Ruben Dias in die Defensive von Real Madrid holenHeute, 11:24Was sagte der Trainer von Neuseeland über das Unentschieden gegen den Iran?Was sagte der Trainer von Neuseeland über das Unentschieden gegen den Iran?Heute, 11:18Bukayo Saka geht Risiko vor WM 2026 ein: England-Star will trotz Verletzung spielenBukayo Saka geht Risiko vor WM 2026 ein: England-Star will trotz Verletzung spielenHeute, 11:13
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Die Elfmeter-Debatte um Abduqodir Husanov flammt erneut auf
Die Elfmeter-Debatte um Abduqodir Husanov flammt erneut auf