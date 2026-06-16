Spielertransfers zwischen Liverpool und Manchester United, erbitterten Rivalen in der englischen Premier League, haben schon immer für großes Aufsehen gesorgt. Dieses Mal hat der ehemalige Liverpool-Torhüter David James eine überraschende Erklärung abgegeben und die Merseysider aufgefordert, einen Transfer von Marcus Rashford in Betracht zu ziehen. Seiner Meinung nach hat der Stürmer in Manchester zwar seine beste Form verloren, sein Potenzial ist jedoch nach wie vor hoch. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut Goal.com lobte David James die technischen Fähigkeiten und die Fußballintelligenz von Marcus Rashford. Der ehemalige Torhüter betonte, dass es eine Nebensache sei, auf welchem Flügel der Spieler eingesetzt werde; das Wichtigste sei es, ihn ins Team zu holen und ein passendes Umfeld zu schaffen. James ist überzeugt, dass Rashford im Liverpool-System wieder sein früheres Niveau erreichen kann.

Die Frage des Wettbewerbs und eines neuen Umfelds

Als Produkt der Manchester United Akademie ist Rashfords Zukunft in Old Trafford in letzter Zeit infrage gestellt worden. Obwohl er einen Vertrag bis 2028 hat, führt der Leistungsabfall zu verschiedenen Transfergerüchten. James glaubt, dass Trainer wie Andoni Iraola (oder der aktuelle Trainerstab von Liverpool) ein geeignetes Umfeld für Rashford schaffen könnten.

«Wenn ich an der Stelle der Liverpool-Führung stünde, würde ich Marcus Rashford kaufen. Er ist ein großartiger Spieler, seine Spielübersicht und sein Können sind auf einem sehr hohen Niveau. Während seiner Zeit bei Vereinen wie Barcelona (auf Leihbasis) haben wir gesehen, wie er spielen kann, wenn er glücklich ist», betonte David James in einem Interview mit BetVictor.

Es ist anzumerken, dass eine endgültige Entscheidung über Rashfords Zukunft erst nach der Weltmeisterschaft erwartet wird. Derzeit konzentriert sich der Spieler voll und ganz darauf, mit der englischen Nationalmannschaft das prestigeträchtige Turnier in Nordamerika zu gewinnen. Seine Situation bei Manchester United bleibt ungewiss, da die Vereinsführung über eine Kadererneuerung nachdenkt.

Dieser Transfer ist sicherlich auch für Fußballfans in Usbekistan interessant, da aufgrund der historischen Rivalität zwischen Liverpool und Manchester United ein Wechsel eines Spielers von einem Verein zum anderen ein sehr seltenes Ereignis ist. Sollte dieser Transfer zustande kommen, würde er zu einem der spektakulärsten Deals in der Geschichte der Premier League werden.

Bisher hat die Liverpool-Führung keine offizielle Stellungnahme dazu abgegeben. Allerdings könnten Rashfords Ablösesumme und sein Gehalt für jeden Verein eine ernsthafte finanzielle Belastung darstellen. Gleichzeitig erklärten Experten wie Michael Carrick, dass sie sich freuen würden, den Spieler in ihrem Team zu sehen, falls der Transfer nicht zustande kommt.