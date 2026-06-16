Fragen zur Zukunft des Manchester United Stürmers Marcus Rashford sind erneut aufgekommen. Jüngsten Informationen zufolge gibt es in seinem Vertrag eine besondere Klausel bezüglich seiner Ablösesumme und potenzieller Käufer. Diese Klausel soll ein erhebliches Hindernis für die Erzrivalen des Clubs darstellen. Dies berichtet Goal.com berichtet heißt es.

Wie The Athletic berichtet, ist im aktuellen Vertrag von Rashford eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Pfund (ca. 54 Millionen Dollar) festgelegt. Auf dem heutigen volatilen Transfermarkt gilt dieser Preis für einen erfahrenen 28-jährigen Stürmer als recht günstig. Die Führung von Manchester United hat jedoch weitsichtig gehandelt und eine spezielle Einschränkung in den Vertrag aufgenommen.

Gemäß dieser Klausel können die Hauptrivalen in der Premier League — Liverpool und Manchester City — diesen Vorzugspreis nicht nutzen. Die Vereinsführung möchte nicht, dass ihr Jugendprodukt direkt zu den Konkurrenten wechselt und diese verstärkt. Jedes andere Team kann den Spieler durch Zahlung des festgelegten Betrags verpflichten.

Barcelona lehnte ab, andere sind an der Reihe

Barcelona, bei dem Rashford die letzte Saison auf Leihbasis verbrachte, hat darauf verzichtet, die Transferrechte vollständig zu erwerben. Barcelona entschied sich gegen die Aktivierung der Kaufoption über 30 Millionen Euro und bevorzugte es, seine begrenzten finanziellen Ressourcen für andere Ziele einzusetzen. Dies lässt den Spieler in einer ungewissen Lage.

Manchester United beabsichtigt nicht mehr, den Spieler erneut zu verleihen. Der Verein gab bekannt, dass er nur Angebote für einen permanenten Transfer prüfen wird. Es wird erwartet, dass der Spieler nächsten Monat nach Manchester zurückkehrt und am Training teilnimmt. Obwohl seine Zukunft in Old Trafford weiterhin fraglich ist, spricht Trainer Michael Carrick sich nicht gegen eine Rückkehr des Stürmers in die Startelf aus.

Interessanterweise forderte der ehemalige Liverpool-Torhüter David James die Merseyside-Club-Verantwortlichen auf, Rashford trotz aller Hindernisse zu verpflichten. Seiner Meinung nach sollten das technische Können und die hohe Intelligenz des Spielers über der Rivalität zwischen den Clubs stehen. Die aktuellen Vertragsbedingungen machen diesen Transfer jedoch nahezu unmöglich.

Sollte Rashford nicht zu einem anderen ausländischen Verein wechseln, würde er es vorziehen, seinen verbleibenden 24-monatigen Vertrag bei Manchester United zu erfüllen. Der Spieler plant, seine Karriere in seinem geliebten Verein wiederzubeleben, anstatt für andere englische Teams zu spielen. Dies könnte ihm eine weitere Chance geben, sich im "Theatre of Dreams" zu beweisen.