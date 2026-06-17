Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026, die von den drei großen Nationen Nordamerikas — USA, Kanada und Mexiko — ausgetragen wird, präsentiert der ganzen Welt ein wahres Fußballfest. In diesem globalen Mundial, an dem erstmals in der Geschichte 48 der stärksten Nationalmannschaften teilnehmen, ist die usbekische Nationalmannschaft, die ihr historisches Debüt gibt, in Gruppe K eingeteilt und wird in echten Überlebenskämpfen gegen Kolumbien, Portugal und die Demokratische Republik Kongo um einen Play-off-Platz kämpfen. Vor dem ersten äußerst wichtigen Spiel gegen Kolumbien, das morgen beginnt, äußern renommierte und erfahrene internationale Experten weiterhin ihre positiven und gewichtigen Meinungen über die Möglichkeiten unserer Vertreter.

Koloskov: „Usbekistan verfügt über eine starke Fußballschule und reiche Traditionen“

Wjatscheslaw Koloskow, Ehrenpräsident des Russischen Fußballverbandes und ein Experte mit großem Ansehen in der internationalen Fußballwelt, sprach über die Teilnahme und das Potenzial unserer Nationalmannschaft an diesem prestigeträchtigen Turnier und bewertete den Fußball unseres Landes sehr hoch. Der Experte betonte, dass der usbekische Fußball eine reiche Geschichte und ein gefestigtes System habe.

„Wenn Nationalmannschaften wie Kap Verde, Australien oder Neuseeland heute problemlos auf der höchsten Bühne der Weltmeisterschaft spielen können, warum sollte Usbekistan mit seinen reichen Traditionen nicht ebenfalls sein Niveau bei diesem großen Forum zeigen können? Zudem verfügt Usbekistan über eine starke Fußballakademie und Schule wie „Paxtakor“, die nicht nur in Asien, sondern weltweit bekannt ist. Es ist erfreulich, dass im Team viele talentierte Absolventen der eigenen Schule versammelt sind“, erkannte der Ehrenpräsident die systematische Entwicklung in unserem Land an.

In der folgenden analytischen Datentabelle können Sie sich näher mit dem historischen Format der WM 2026, der Zusammensetzung der Gruppe K, in der sich unsere Vertreter befinden, und dem Expertenfazit von Wjatscheslaw Koloskow vertraut machen:

Gastgeber und Format des Turniers Gegner der Gruppe K, in der Usbekistan spielt Der Hauptvorteil des Fußballs unseres Landes Die größte Hoffnung des Experten für die kommenden Spiele USA, Kanada und Mexiko



• Zum ersten Mal in der Geschichte 48 Teams

• Im Zentrum der Aufmerksamkeit von Millionen • Kolumbien

• Portugal

• DR Kongo Eine starke Fußballschule wie „Paxtakor“ und eine hohe Anzahl eigener Absolventen Dass die usbekische Nationalmannschaft bis zum Ende um den Play-off-Einzug kämpfen kann

Zielstrebig ohne übermäßigen Druck: Play-off-Qualifikation ist eine realistische Aufgabe

Wjatscheslaw Koloskow erinnerte in seinen weiteren Ausführungen daran, dass Fans und Spieler von übermäßigem psychischem Druck befreit werden sollten. Seiner Meinung nach sollte man von einem Debütanten nicht sofort unvorstellbare Sensationen im ersten Turnier erwarten, doch der Kader und die innere Stärke erlauben es unseren Vertretern voll und ganz, sich hohe Ziele zu setzen.

Der erfahrene Funktionär betonte sein Vertrauen in das heutige Potenzial des usbekischen Fußballs und hoffte, dass die „Weißen Wölfe“ den starken Gegnern in der Gruppenphase würdigen Widerstand leisten und bis zum Ende kämpfen werden, um den Einzug in die nächste Runde — die Play-offs — zu schaffen. Dies wird zweifellos unseren Spielern zusätzliche Kraft und Motivation verleihen.

Ansicht der Zamin-Sportkommentatoren: Diese Worte der Ehrenfigur des russischen Fußballs sind ein klares Beispiel für den internationalen Respekt gegenüber unseren Jungs. Wenn wir uns ohne Angst gegen namhafte Gegner wie Kolumbien und Portugal behaupten und uns auf unsere lokalen Schultraditionen und den Teamgeist verlassen, kann unsere Mannschaft unter der Führung von Eldor Shomurodov unseren Fans auf dem Weg in die Play-offs unvergessliche Momente der Freude bescheren. Wir wünschen unseren Landsleuten im kommenden historischen Spiel nur den Sieg!

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