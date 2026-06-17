Lionel Messi gleicht Miroslav Klose-Rekord an: Ein weiteres Wunder des argentinischen Stars

Argentinien-Kapitän Lionel Messi hat in den Qualifikationsspielen zur Weltmeisterschaft 2026 im Spiel gegen Algerien (3:0) einen historischen Meilenstein erreicht. In der Begegnung in Kansas City erzielte der Inter Miami-Stürmer drei Tore und gelang ihm damit ein Hattrick. Mit diesem Ergebnis ist er mit Miroslav Klose gleichgezogen, der die Liste der besten Torschützen in der Geschichte der Weltmeisterschaften anführt. Dies berichtete Goal.com Bericht heißt es.

Lionel Messi, der nächste Woche 39 Jahre alt wird, zeigt auf dem Platz immer noch eine Leistung auf höchstem Niveau. In einem Interview mit ESPN teilte der Fußballer die Geheimnisse, wie er über so lange Zeit in einer so guten sportlichen Form bleiben konnte. Seinen Worten zufolge sieht er derzeit eine Dokumentarserie über die Tennislegende Rafael Nadal und zieht daraus große Motivation.

Rafael Nadal und endlose Leidenschaft

"Ich genieße das Spiel momentan und fühle mich auf dem Platz sehr glücklich. Ich liebe es, Fußball zu spielen, seit ich ein Kind war, und versuche immer, alles zu geben. Wir schauen gerade die Serie über Rafael Nadal, und ich identifiziere mich mit ihm — ich strebe danach, meine ganze Kraft einzusetzen und meine Arbeit zu genießen, genau wie er", sagte Messi nach dem Spiel.

Dieser Hattrick bringt Messi auf eine Stufe mit dem Deutschen Miroslav Klose. In dieser Liste finden sich auch der Brasilianer Ronaldo und Kylian Mbappe, der am selben Tag zwei Tore erzielte. Der argentinische Kapitän betonte jedoch, dass er Rekorden keine übermäßige Aufmerksamkeit schenke, da sie lediglich Statistiken seien.

Moderner Fußball und ein hart erkämpfter Sieg

Obwohl das Ergebnis deutlich aussah, gab Messi zu, dass das Spiel gegen Algerien nicht einfach war. Seiner Meinung nach gibt es auf internationaler Ebene heutzutage keine schwachen Teams mehr. Er merkte an, dass es insbesondere in der ersten Halbzeit für Argentinien schwierig war, die Ballkontrolle zu behalten.

"Algerien hat dynamische und qualitative Spieler. Wir haben versucht, das Spiel zu kontrollieren, hatten aber Probleme beim Ballbesitz. Dies zeigt, dass sich alle Mannschaften sehr gut auf die Weltmeisterschaft vorbereitet haben. Niemand verschenkt einen Sieg einfach so", fügte der Stürmer hinzu.

Lionel Messi erinnerte sich auch an seinen langen und mühsamen Weg in der Nationalmannschaft. Nach dem Sieg 2022 in Katar und den Erfolgen in der Copa America räumte er ein, dass sich die Sicht auf den Fußball in Argentinien komplett gewandelt hat und das Team unter Lionel Scaloni eine goldene Ära erlebt.