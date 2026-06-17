Christian Pulisics Vertragssituation bei Milan: Transferrat erteilt

·5·Sport
Christian Pulisics Vertragssituation bei Milan: Transferrat erteilt

Der Kapitän der US-Nationalmannschaft und Stürmer von AC Milan, Christian Pulisic, befindet sich derzeit an einem entscheidenden Punkt seiner Karriere. Der Spieler steht nicht nur in der italienischen Liga, sondern auch bei der in seinem Heimatland ausgetragenen Weltmeisterschaft 2026 im Rampenlicht. Unsicherheiten bezüglich seines aktuellen Vertrags beim Verein sorgen für verschiedene Gerüchte auf dem Transfermarkt. Dies berichtet Goal.com Bericht heißt es.

Der ehemalige US-Nationaltorhüter Kasey Keller äußerte in einem Interview mit Goal.com seine Meinung zur Zukunft von Pulisic. Keller betonte, dass der Spieler derzeit eine gute Gelegenheit habe, sich zu präsentieren, aber bei einem Wechsel zu einem neuen Verein vorsichtig sein müsse. Er riet Pulisic, bei einem prestigeträchtigen Verein wie AC Milan zu bleiben oder ein Team zu wählen, das volles Vertrauen in ihn setzt.

Transfermarkt und Vertragsdetails

Derzeit läuft Christian Pulisics Vertrag bei AC Milan bis zum Sommer 2027. Dennoch wurde im San Siro noch keine endgültige Einigung über eine Vertragsverlängerung erzielt. Diese Situation weckt das Interesse mehrerer Vereine der englischen Premier League. Die Option einer Rückkehr nach Großbritannien bleibt für den Spieler, der zuvor mit Chelsea die Champions League gewann, weiterhin offen.

Auch beim AC Milan werden ernsthafte Veränderungen erwartet. Während Ruben Amorim, der ehemalige Trainer von Manchester United, Massimiliano Allegri in der Teamleitung ersetzen soll, könnten die Pläne des neuen Trainers direkten Einfluss auf Pulisics Zukunft haben. Laut Keller hat Pulisic nach den Schwierigkeiten in seiner Chelsea-Zeit ein passendes Umfeld gefunden und sollte gut überlegen, bevor er dieses verlässt.

WM-Teilnahme und körperlicher Zustand

Trotz einer leichten Verletzung im Spiel gegen Paraguay (4:1) mit der US-Nationalmannschaft ist Pulisic ins Training zurückgekehrt. Die Ärzte und der Trainerstab der Nationalmannschaft bereiten ihn vorsichtig auf die nächsten Spiele vor. Für das Team unter Mauricio Pochettino ist Pulisics Präsenz auf dem Platz von strategischer Bedeutung, da er die treibende Kraft der Mannschaft ist.

Laut Kasey Keller steht Pulisic derzeit im "Schaufenster". Das bedeutet, dass jede seiner Aktionen bei der Weltmeisterschaft von Scouts großer Vereine beobachtet wird. Keller mahnte den Spieler jedoch zur Geduld: "Wir wissen, dass der heutige AC Milan nicht mehr das Machtzentrum der 90er Jahre ist, aber er bleibt einer der größten Vereine der Welt. Alles von vorne zu beginnen, ist nicht immer von Vorteil", so der ehemalige Torhüter.

Pulisics nächste Schritte werden sowohl auf Vereinsebene als auch in der Nationalmannschaft mit großem Interesse erwartet. Sollte der Spieler keinen neuen Vertrag bei AC Milan unterschreiben, wird er im kommenden Transferfenster mit Sicherheit zu einem Hauptziel im Kampf zwischen den europäischen Top-Clubs. Derzeit liegt der gesamte Fokus auf einer erfolgreichen Teilnahme an der Heim-WM.

AC MilanChristian PulisicTransferUSAFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Jude Bellinghams Emotionen auf dem Platz: Warum der Real Madrid-Star sich nicht ändern sollteJude Bellinghams Emotionen auf dem Platz: Warum der Real Madrid-Star sich nicht ändern sollteHeute, 14:38Lionel Messi gleicht Miroslav Klose-Rekord an: Ein weiteres Wunder des argentinischen StarsLionel Messi gleicht Miroslav Klose-Rekord an: Ein weiteres Wunder des argentinischen StarsHeute, 14:10Odil Ahmedov teilt seine Prognosen für die WM 2026 Spiele (Video)Odil Ahmedov teilt seine Prognosen für die WM 2026 Spiele (Video)Heute, 13:52Auf welchem Fernsehsender kann man das Spiel Usbekistan gegen Kolumbien sehen?Auf welchem Fernsehsender kann man das Spiel Usbekistan gegen Kolumbien sehen?Heute, 13:14Nestor Lorenzo mahnt, die usbekische Nationalmannschaft nicht zu unterschätzenNestor Lorenzo mahnt, die usbekische Nationalmannschaft nicht zu unterschätzenHeute, 07:01Cannavaro: Wir werden jedes Spiel bei der Weltmeisterschaft genießenCannavaro: Wir werden jedes Spiel bei der Weltmeisterschaft genießenHeute, 06:54
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Die Elfmeter-Debatte um Abduqodir Husanov flammt erneut auf
Die Elfmeter-Debatte um Abduqodir Husanov flammt erneut auf