Christian Pulisics Vertragssituation bei Milan: Transferrat erteilt

Der Kapitän der US-Nationalmannschaft und Stürmer von AC Milan, Christian Pulisic, befindet sich derzeit an einem entscheidenden Punkt seiner Karriere. Der Spieler steht nicht nur in der italienischen Liga, sondern auch bei der in seinem Heimatland ausgetragenen Weltmeisterschaft 2026 im Rampenlicht. Unsicherheiten bezüglich seines aktuellen Vertrags beim Verein sorgen für verschiedene Gerüchte auf dem Transfermarkt. Dies berichtet Goal.com Bericht heißt es.

Der ehemalige US-Nationaltorhüter Kasey Keller äußerte in einem Interview mit Goal.com seine Meinung zur Zukunft von Pulisic. Keller betonte, dass der Spieler derzeit eine gute Gelegenheit habe, sich zu präsentieren, aber bei einem Wechsel zu einem neuen Verein vorsichtig sein müsse. Er riet Pulisic, bei einem prestigeträchtigen Verein wie AC Milan zu bleiben oder ein Team zu wählen, das volles Vertrauen in ihn setzt.

Transfermarkt und Vertragsdetails

Derzeit läuft Christian Pulisics Vertrag bei AC Milan bis zum Sommer 2027. Dennoch wurde im San Siro noch keine endgültige Einigung über eine Vertragsverlängerung erzielt. Diese Situation weckt das Interesse mehrerer Vereine der englischen Premier League. Die Option einer Rückkehr nach Großbritannien bleibt für den Spieler, der zuvor mit Chelsea die Champions League gewann, weiterhin offen.

Auch beim AC Milan werden ernsthafte Veränderungen erwartet. Während Ruben Amorim, der ehemalige Trainer von Manchester United, Massimiliano Allegri in der Teamleitung ersetzen soll, könnten die Pläne des neuen Trainers direkten Einfluss auf Pulisics Zukunft haben. Laut Keller hat Pulisic nach den Schwierigkeiten in seiner Chelsea-Zeit ein passendes Umfeld gefunden und sollte gut überlegen, bevor er dieses verlässt.

WM-Teilnahme und körperlicher Zustand

Trotz einer leichten Verletzung im Spiel gegen Paraguay (4:1) mit der US-Nationalmannschaft ist Pulisic ins Training zurückgekehrt. Die Ärzte und der Trainerstab der Nationalmannschaft bereiten ihn vorsichtig auf die nächsten Spiele vor. Für das Team unter Mauricio Pochettino ist Pulisics Präsenz auf dem Platz von strategischer Bedeutung, da er die treibende Kraft der Mannschaft ist.

Laut Kasey Keller steht Pulisic derzeit im "Schaufenster". Das bedeutet, dass jede seiner Aktionen bei der Weltmeisterschaft von Scouts großer Vereine beobachtet wird. Keller mahnte den Spieler jedoch zur Geduld: "Wir wissen, dass der heutige AC Milan nicht mehr das Machtzentrum der 90er Jahre ist, aber er bleibt einer der größten Vereine der Welt. Alles von vorne zu beginnen, ist nicht immer von Vorteil", so der ehemalige Torhüter.

Pulisics nächste Schritte werden sowohl auf Vereinsebene als auch in der Nationalmannschaft mit großem Interesse erwartet. Sollte der Spieler keinen neuen Vertrag bei AC Milan unterschreiben, wird er im kommenden Transferfenster mit Sicherheit zu einem Hauptziel im Kampf zwischen den europäischen Top-Clubs. Derzeit liegt der gesamte Fokus auf einer erfolgreichen Teilnahme an der Heim-WM.