Jude Bellinghams Emotionen auf dem Platz: Warum der Real Madrid-Star sich nicht ändern sollte

Jude Bellingham, einer der Hauptstars von Real Madrid und der englischen Nationalmannschaft, steht aufgrund seines leidenschaftlichen Auftretens auf dem Platz und gelegentlicher Ausbrüche gegenüber Mitspielern oder Schiedsrichtern häufig in der Kritik. Experten und ehemalige Spieler sind jedoch der Meinung, dass genau dieser Charakter ihn zu einem der besten Spieler der Welt gemacht hat. Würde er beginnen, diese Emotionen zu unterdrücken, könnte dies seinem Spiel mehr schaden als nützen. Dies berichtet Goal.com berichtet sagt.

Der ehemalige englische Nationaltorhüter David James äußerte sich in einem Interview mit Goal.com zu den Debatten über Bellinghams Verhalten. Seiner Meinung nach sind die "Ausbrüche" des 22-jährigen Mittelfeldspielers auf dem Platz kein Problem für das Team, sondern vielmehr ein Zeichen für den unbändigen Siegeswillen. James betonte, dass seine Mitspieler Judes Temperament bereits akzeptiert haben.

Siegermentalität und Auftreten abseits des Platzes

Interessanterweise gibt sich Jude Bellingham abseits des Platzes sehr ruhig und höflich. Der junge Star aus Birmingham zeichnet sich immer durch sein aufrichtiges Lächeln aus. Doch sobald er die Seitenlinie übertritt, verwandelt er sich in eine völlig andere Person — einen echten "Galactico". Er ist ein geborener Anführer, der 100 Prozent Einsatz von sich selbst und seinen Mitspielern fordert.

Bellinghams Bestreben, hohe Standards zu wahren, äußert sich manchmal in scharfen Worten gegenüber Teamkollegen oder Unzufriedenheit mit Schiedsrichterentscheidungen. Sogar Thomas Tuchel erwähnte einmal, dass die Mutter des Spielers einige seiner Handlungen für etwas unhöflich halte. Dennoch ist der Fußballer sich seiner Fehler bewusst und weiß, wann er sich entschuldigen muss.

Konkurrenz und die Weltmeisterschaft 2026

Derzeit ist der Kampf um die Nummer 10 in der englischen Nationalmannschaft extrem hart. Trotz Talenten wie Phil Foden, Cole Palmer und Morgan Gibbs-White zeichnet sich Bellingham durch seine Fähigkeit aus, in entscheidenden Momenten das Spiel in die Hand zu nehmen. Sein berühmter Torjubel "who else?" bei der Euro 2024 ist ein klares Beispiel dafür.

Laut David James lassen sich Bellinghams Aktionen mit dem Verhalten von Jordan Pickford vergleichen. Viele mögen das Schreien des Torhüters auf dem Platz nicht, aber das Team nimmt es richtig auf. Ebenso verstehen die Mitglieder von Real Madrid und der englischen Nationalmannschaft, dass hinter Bellinghams Emotionen nur ein Ziel steht — der Sieg.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es das "Feuer" in seinem Spiel löschen könnte, wenn Jude Bellingham zu einem emotionslosen und passiven Spieler würde. Im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2026 benötigt die englische Nationalmannschaft dringend einen Anführer mit einem solchen Siegergeist.