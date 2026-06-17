Warum wird Trent Alexander-Arnold aus der englischen Nationalmannschaft gestrichen? Carragher erklärt den Grund

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Warum wird Trent Alexander-Arnold aus der englischen Nationalmannschaft gestrichen? Carragher erklärt den Grund

Obwohl Englands neuer Bundestrainer Thomas Tuchel im Vorfeld der Weltmeisterschaft Änderungen im Kader vorgenommen hat, hat er erneut auf die Dienste des Real Madrid-Verteidigers Trent Alexander-Arnold verzichtet. Die Nominierung von Trevoh Chalobah als Ersatz für den verletzten Tino Livramento warf bei vielen Fragen auf. Insbesondere dass einer der weltweit besten Rechtsverteidiger bei einem prestigeträchtigen Turnier fehlt, erregte die Aufmerksamkeit von Experten. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Liverpool-Legende und bekannter Experte Jamie Carragher äußerte sich in einer Sendung von Sky Sports zu dieser Situation und erklärte die Entscheidung von Thomas Tuchel aus taktischen Gründen. Laut Carragher priorisiert der deutsche Spezialist in der Verteidigungslinie Stabilität und Disziplin gegenüber Kreativität. Dies könnte dazu führen, dass die Türen der Nationalmannschaft für offensiv orientierte Spieler wie Alexander-Arnold geschlossen bleiben.

Taktische Entscheidung: Verteidigung ist wichtiger als Kreativität

Carragher betonte, dass Thomas Tuchel in seiner Mannschaft eher vielseitige Spieler mit starken defensiven Fähigkeiten sehen möchte, die auch im Zentrum spielen können, anstatt reine Rechtsverteidiger. Laut Goal.com ergibt sich diese Entscheidung aus der Spielphilosophie des Trainers. Tuchel verlangt von seinen Außenverteidigern, dass sie traditionelle defensive Aufgaben perfekt erfüllen, anstatt als kreative Zentren im Angriff zu fungieren.

"Wir kennen Trents einzigartige Qualitäten. Real Madrid hat ihn genau wegen dieser Eigenschaften verpflichtet, und die Liverpool-Fans waren aus diesem Grund über seinen Weggang traurig. Doch Tuchel scheint mehr auf seine defensiven Mängel als auf seine Stärken zu achten. Sein Spielstil hebt Trents Stärken nicht so hervor wie das System von Klopp oder Real Madrid", sagt Carragher.

Nach Ansicht des Experten setzt der aktuelle Trainer der englischen Nationalmannschaft bei der Kaderzusammenstellung mehr auf Teamzusammenhalt und defensive Stabilität als auf das Können einzelner Stars. Die Wahl von Trevoh Chalobah bestätigt, dass Tuchel auf Spieler mit einem eher "Arbeiter-Charakter“ vertraut, die in sein System passen. Dies ist nachteilig für technisch hochversierte Spieler wie Alexander-Arnold, die in der Defensive zu Fehlern neigen können.

Obwohl der Wechsel von Trent Alexander-Arnold zu Real Madrid sein weltweites Ansehen weiter gesteigert hat, erlebt seine Karriere in der Nationalmannschaft derzeit eine Phase der Stagnation. Laut Carragher hat der Trainer Teamgeist und taktische Balance über Qualität und Talent gestellt. Wie sich diese Entscheidung auf Englands Ergebnisse im kommenden Turnier auswirken wird, ist unter Experten Gegenstand hitziger Diskussionen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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