Cristiano Ronaldo und die WM 2026: Welche neue Rolle wird die portugiesische Legende einnehmen?

Während erwartet wird, dass Portugals Kapitän Cristiano Ronaldo an der Weltmeisterschaft 2026 teilnehmen wird, verschärfen sich die Debatten über seinen Nutzen für das Team und seine Einsatzminuten auf dem Platz. Viele Experten analysieren, wie sich die körperliche Verfassung und Ausdauer des 41-jährigen Stürmers während des Turniers auf Portugals Siegchancen auswirken wird. Goal.com berichtet .

Der ehemalige Premier League-Trainer und portugiesische Spezialist Carlos Carvalhal äußerte in einem Interview mit Sky Sports seine Meinung zur Rolle von Ronaldo bei der in Nordamerika stattfindenden Weltmeisterschaft. Seiner Meinung nach könnte die Fähigkeit von Nationaltrainer Roberto Martinez, die Kräfte des Starspielers richtig einzuteilen, der Schlüssel zum Erfolg Portugals sein.

Strategie zum Minutenzielmanagement

Carvalhal betonte, dass Cristiano Ronaldo nicht in jedem Spiel die vollen 90 Minuten auf dem Platz stehen muss. "Wenn Sie mich fragen, würde ich sagen, dass der Trainer Cristiano besser steuern kann. Er muss nicht jede Minute spielen. Man muss verstehen, dass er seine Kräfte für die nächsten wichtigen Spiele sparen muss. Vielleicht reichen 60 oder 70 Minuten aus", so der Experte.

Die persönlichen Ambitionen des Spielers könnten jedoch der Umsetzung dieser Theorie in der Praxis im Weg stehen. Carvalhal fügte hinzu, dass Ronaldo, wenn er sich gut fühlt, immer auf dem Platz bleiben und zu 100 Prozent helfen möchte, sein Team auf dem Weg zur Meisterschaft zu führen. In diesem Fall rückt das gegenseitige Verständnis zwischen Spieler und Trainer in den Vordergrund.

Laut Goal.com unterstützt Roberto Martinez Ronaldo seit seinem Amtsantritt konsequent. Dennoch erinnern sich die Fans noch gut daran, wie Goncalo Ramos den Ehrenstürmer in der K.-o.-Phase der Weltmeisterschaft 2022 auf die Ersatzbank fesselte. Martinez betont, dass er noch keine endgültige Entscheidung über die Aufstellung getroffen hat und der Wettbewerb extrem stark sei.

Psychologische Wirkung und Führung

Trotz seines Alters ist es Cristiano Ronaldo gelungen, in den letzten 30 Länderspielen 25 Tore zu erzielen. Dies beweist, dass er immer noch auf einem hohen Niveau agiert. Carvalhal erkannte besonders den psychologischen Einfluss von Ronaldo innerhalb der Mannschaft an:

Seine Siegermentalität spornt andere Spieler an;

Ronaldo bleibt eine der wichtigsten Figuren für Portugal;

Seine Erfahrung dient als große Schule für junge Fußballer.

Letztendlich wird alles von Roberto Martinez' Mut und davon abhängen, wie sehr Ronaldo die sich ändernden Realitäten des Fußballs akzeptiert. Da die portugiesische Nationalmannschaft das Ziel hat, Weltmeister zu werden, muss jeder Spieler, selbst Cristiano Ronaldo, seine Rolle im Interesse des Teams überdenken.