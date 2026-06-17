Die lebende Legende der Fußballwelt Cristiano Ronaldo versetzt alle weiterhin mit seiner körperlichen Verfassung und seinem professionellen Ansatz in Staunen. Während viele Spieler nach dem 35. Lebensjahr darüber nachdenken, die Schuhe an den Nagel zu hängen, plant der portugiesische Star, noch lange auf dem Platz zu stehen. Laut dem ehemaligen Manchester United-Stürmer Teddy Sheringham liegen Ronaldos Möglichkeiten höher, als wir denken. Goal.com berichtet darüber.

Wie Goal.com berichtet, vermutet Sheringham, dass Cristiano Ronaldo sogar bis zum Alter von 50 Jahren auf professionellem Niveau spielen könnte. Der 41-jährige Stürmer, der derzeit für den saudischen Club Al-Nassr spielt, zieht die Aufmerksamkeit von Experten auf sich, da er körperlich nicht hinter jüngeren Spielern zurückbleibt.

Grenzenlose Disziplin und Geheimnisse der körperlichen Verfassung

Teddy Sheringham nannte das Team aus Personaltrainern, das Ronaldo in den letzten 15 Jahren aufgebaut hat, sowie seine strikte Disziplin als Hauptgründe für seine Langlebigkeit. Es ist bekannt, dass der Stürmer seinen Körper durch Kryotherapie, spezielle Diäten und unermüdliches Training in idealem Zustand hält. Dies ermöglicht es ihm, dem Wettbewerb auf höchstem Niveau standzuhalten.

"Wenn man seinen 41-jährigen Körper ansieht, sieht man, dass er immer noch sehr stark ist. Jeden Morgen aufzustehen und zum Training zu gehen, ist in diesem Alter schwierig, aber solange seine Leidenschaft nicht erloschen ist, wird er weiterspielen. Um Ronaldo gibt es eine Art Aura der 'Unbesiegbarkeit', und dies wird es ihm ermöglichen, noch viele Jahre auf dem Platz zu stehen", sagt Sheringham.

Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr nach Europa und Zukunftspläne

Obwohl Ronaldos körperliche Verfassung hervorragend ist, äußern Experten Zweifel an einer Rückkehr in die starken europäischen Ligen. Sheringham betonte, dass für einen Spieler, der bei Clubs wie Real Madrid, Juventus und Manchester United seine Spuren hinterlassen hat, das europäische Kapitel vollständig geschlossen sei. Selbst wenn Jose Mourinho zu Real Madrid zurückkehren würde, erscheine eine Rückkehr Ronaldos dorthin unlogisch.

Derzeit konzentriert sich Cristiano Ronaldo auf die Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika mit der portugiesischen Nationalmannschaft. Obwohl das Niveau der saudischen Liga nicht so hoch ist wie in Europa, hilft das Erzielen von Toren und die Spielpraxis dem Stürmer, seine Form zu bewahren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Cristiano Ronaldo beweist, dass das Alter im modernen Sport nur eine Zahl ist. Sollte er tatsächlich bis 50 auf dem Platz bleiben, wäre dies zweifellos ein völlig neuer und beispielloser Rekord in der Fußballgeschichte. Auch Fußballfans in Usbekistan verfolgen jedes Spiel dieser Legende mit großem Interesse.