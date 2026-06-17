Inter verstärkt Torhüterposition: Ivan Provedel wechselt zum Mailänder Club

Der amtierende italienische Meister Inter verstärkt in der Sommertransferperiode weiterhin deutlich seinen Kader. Die Mailänder haben eine endgültige Einigung über den Transfer des erfahrenen Lazio-Torhüters Ivan Provedel erzielt. Dieser Transfer ist Teil der Strategie des Clubs, den Wettbewerb auf der Torhüterposition zu erhöhen und die potenzielle Lücke nach dem Abgang von Yann Sommer zu schließen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut dem bekannten italienischen Insider Alfredo Pedulla wurden die Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen erfolgreich abgeschlossen. Während Lazio anfangs 5 Millionen Euro für seinen Torhüter forderte, versuchte Inter, diesen Betrag auf 2,5 Millionen Euro zu senken. Letztendlich einigten sich die Parteien auf eine Ablösesumme von 3 Millionen Euro. Es wird erwartet, dass der Spieler in Kürze den medizinischen Check im San Siro durchläuft und den Vertrag unterschreibt.

Neuer Trainer und geänderte Pläne

Der Hauptgrund für Ivan Provedels Weggang aus Rom war der Trainerwechsel im Verein. Nachdem sein wichtigster Unterstützer, Maurizio Sarri, die Mannschaft verließ, um Atalanta zu übernehmen, erschwerte sich Provedels Situation. Gennaro Gattuso, der voraussichtlich der neue Trainer von Lazio wird, plant, den Fokus auf den jungen Torhüter Christos Mandas zu legen. Infolgedessen sah sich der 32-jährige erfahrene Keeper gezwungen, eine neue Herausforderung zu suchen.

Inter-Cheftrainer Cristian Chivu (der Berichten zufolge ebenfalls aktiv am Prozess beteiligt ist) wünscht sich einen hochkarätigen Wettbewerb im Team. Obwohl der Verein Talente wie Josep Martinez besitzt, wird erwartet, dass Provedels Erfahrung in der Serie A und der Champions League von großem Wert sein wird. Der Spieler selbst verbirgt nicht, dass er seit seiner Kindheit Inter-Fan ist und dieser Transfer den Höhepunkt seiner Karriere darstellt.

Vertragsdetails und Zukunft

Wie Goal.com berichtet, wird Ivan Provedel einen Dreijahresvertrag mit dem Mailänder Club unterschreiben. Gemäß der Vereinbarung erhält er ein Jahresgehalt von 1,5 Millionen Euro, zuzüglich Boni für verschiedene Erfolge. Dieser Vertrag sichert dem Torhüter den Verbleib in der Elite des italienischen Fußballs bis 2029.

Der Agent des Spielers, Gianni Riva, erklärte die Entscheidung seines Klienten wie folgt:

Provedel kommt nicht zu Inter, um einfach nur auf der Ersatzbank zu sitzen;

Er ist bereit, seine Fähigkeiten zu beweisen und um einen Platz in der Startelf zu kämpfen;

Dieser Transfer ist die Verwirklichung seiner persönlichen Ambitionen und eines Kindheitstraums.

Dieser Transfer gilt als finanziell sehr vorteilhaftes Geschäft für Inter. Die Verpflichtung eines stabilen und zuverlässigen Torhüters, der sich in der Serie A bewährt hat, für eine geringe Summe belegt den Erfolg der Transferpolitik des Vereins.