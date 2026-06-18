Weltmeisterschaft: Portugal spielt Unentschieden gegen Außenseiter DR Kongo

In der Gruppenphase der Fußball-Weltmeisterschaft kam es zu einem unerwarteten Ergebnis. Portugal, das als einer der Favoriten des Turniers galt, ließ den Sieg gegen DR Kongo aus der Hand laufen und trennte sich 1:1 Unentschieden. Obwohl die Schützlinge von Roberto Martinez über weite Strecken des Spiels überlegen waren, gelang es ihnen nicht, die disziplinierte Defensive des Gegners zu knacken und ihre Chancen zu nutzen. Wie Goal.com berichtet, .

Die Partie begann für die Portugiesen sehr vielversprechend. Bereits in der 6. Minute eröffnete Joao Neves mit einem Kopfball nach präziser Vorlage von Pedro Neto den Spielstand. Dies war das vierte Tor des jungen Mittelfeldspielers im Nationaltrikot. Doch nach dem frühen Führungstreffer ließ Portugal das Tempo drosseln und beging eine unverständliche Passivität auf dem Platz.

Cristiano Ronaldo und verpasste Chancen

Mannschaftskapitän Cristiano Ronaldo konnte in diesem Spiel nicht eine seiner besten Leistungen abrufen. Trotz mehrerer günstiger Gelegenheiten gelang es dem 41-jährigen Stürmer nicht, diese in Tore zu verwandeln. Insbesondere in Situationen, die vom eingewechselten Francisco Conceicao kreiert wurden, fehlte dem erfahrenen Angreifer die Präzision. Laut Goal.com wirkte Ronaldo auf dem Platz nervös und fand nicht richtig in das Mannschaftsspiel.

Die Nationalmannschaft von DR Kongo gelang es in den letzten Minuten der ersten Halbzeit, den Ausgleich herzustellen. Yoane Wissa verwertete einen Pass von Arthur Masuaku und schob den Ball am gegnerischen Verteidiger vorbei ins Tor. Dieses Tor gab den Afrikanern großes Selbstvertrauen, sodass sie auch in der zweiten Halbzeit gefährliche Konter einleiteten. In einer Situation wäre Cedric Bakambu beinahe gelungen, den Pfosten der portugiesischen Torausstattung zu treffen und die Favoriten zu schockieren.

Auch Bernardo Silva konnte in der portugiesischen Auswahl nicht die erwartete Leistung bringen. Der Mittelfeldspieler unterliefen zahlreiche Fehler bei der Spielkontrolle und im Spielaufbau. Ein schönes Tor von Joao Cancelo wurde wegen Abseits nicht anerkannt. Obwohl das Team von Roberto Martinez bis zum Ende des Spiels den Druck erhöhte, blieb der Spielstand unverändert.

Dieses Unentschieden könnte den Ausstieg aus der Gruppe für Portugal etwas erschweren. Die träge Leistung der Stars und erfahrenen Spieler der Nationalmannschaft wird von Experten und Fans scharf kritisiert. DR Kongo, das seit 1974 zum ersten Mal wieder an einer Weltmeisterschaft teilnimmt, bewies echten Heldenmut und sicherte sich den ersten Punkt.