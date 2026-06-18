Ruben Amorim will Sporting-Stars zu AC Mailand holen

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Ruben Amorim will Sporting-Stars zu AC Mailand holen

Der neue Cheftrainer des AC Mailand, Ruben Amorim, hat seine ersten ernsthaften Pläne zur Verstärkung des Kaders bekannt gegeben. Der portugiesische Spezialist strebt an, zwei führende Spieler, die bei seinem ehemaligen Verein Sporting glänzten, an das San Siro zu holen. Es wird erwartet, dass diese Transfers nicht nur Auswirkungen auf Mailand, sondern auch auf die Pläne der Giganten der englischen Premier League haben werden. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut Sky Sport Italia sind Amorims Hauptziele der Mittelfeldspieler Morten Hjulmand und der offensivstarke Flügelspieler Francisco Trincao. Der Trainer möchte die Zusammenarbeit mit diesen Spielern, die in Lissabon unter seiner Leitung auf hohem Niveau agierten, auch in Mailand fortsetzen. Dieser Schritt wird von der Vereinsführung des AC Mailand voll unterstützt.

Konkurrenz mit den Manchester-Clubs

Im Kampf um Morten Hjulmand trifft Mailand auf ernsthafte Konkurrenz. Der 26-jährige dänische defensive Mittelfeldspieler steht seit langem im Visier der Scouts von Manchester City und Manchester United. Die englischen Meister hielten ihn für einen idealen Kandidaten zur Verjüngung des Kaders, doch Amorims persönliches Eingreifen in diesen Transfer könnte die Situation ändern.

Obwohl die Sporting-Führung zunächst eine Ablösesumme von 80 Millionen Euro für Hjulmand forderte, sind die Portugiesen laut jüngsten Informationen bereit für Verhandlungen. Derzeit wird der Preis des Spielers auf etwa 40-50 Millionen Euro geschätzt. Dies schafft finanziell günstigere Bedingungen für Mailand und erhöht die Transferwahrscheinlichkeit.

Das zweite Ziel, Francisco Trincao, überzeugte Amorim durch seine Fähigkeit, auf jeder Position der Angriffsreihe zu spielen. Der Trainer sieht ihn als wichtiges Glied beim Aufbau eines modernen, dynamischen und aggressiven Fußballs. Die Führung von Mailand strebt genau diesen Spielstil an.

Vertrauen der Clubbesitzer

Milan-Besitzer Gerry Cardinale verknüpfte die Ernennung von Ruben Amorim mit der langfristigen Strategie des Clubs. Seinen Worten zufolge gehört der portugiesische Spezialist zu den innovativsten und ambitioniertesten Trainern der neuen europäischen Generation. Cardinale hat versprochen, dem Trainer alle notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen.

Sollten diese Transfers realisiert werden, wird erwartet, dass Mailand in der nächsten Saison nicht nur in der Serie A, sondern auch in der Champions League wieder zu den Favoriten gehört. Goal.com betont, dass Amorims Aktivität auf dem Transfermarkt signalisiert, dass Mailand in eine neue Ära eintritt.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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