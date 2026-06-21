World Boxing Cup: Zwei usbekische Boxer holen sich die Meisterschaft

In Guiyang, China, finden die entscheidenden Finalkämpfe des von der Organisation "World Boxing" ausgerichteten Weltcups statt. Die Vertreter Usbekistans erzielen hohe Ergebnisse und gewinnen weitere Medaillen.

Die erste Medaille des Turniers

In den Frauenkämpfen der Gewichtsklasse bis 48 kg bestritt Farzona Fozilova, die unser Land vertrat, den entscheidenden Kampf. Ihr Gegner war Jyoti aus Indien. In einem intensiven Aufeinandertreffen fehlte Farzona ein wenig Glück; sie verlor mit 0:5 und gewann die Silbermedaille des Turniers.

Goldmedaillen für unsere Nationalmannschaft

In den Männer-Finals konnten unsere Vertreter bereits zwei Goldmedaillen gewinnen:

Abdumalik Halokov (60 kg): Unser Landsmann und Olympiasieger trat im Finale gegen Luiz Gabriel aus Brasilien an. Halokov demonstrierte seine überlegene Technik, erteilte seinem Gegner eine echte Lektion und sicherte sich mit einem souveränen 5:0-Sieg die Goldmedaille.

To‘rabek Habibullayev (90 kg): To‘rabek sollte im Finale gegen Isaac Okoh aus England antreten. Da der gegnerische Sportler jedoch aufgrund einer Verletzung nicht kämpfen konnte, wurde Habibullayev ohne Kampf zum Weltcup-Sieger erklärt.

Der nächste erwartete Kampf

Die usbekischen Boxfans erwarten einen weiteren spannenden Kampf. Unser Vertreter Asilbek Jalilov wird im entscheidenden Kampf um die Goldmedaille gegen Sanjar Tashkenbay von der kasachischen Nationalmannschaft antreten.