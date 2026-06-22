Salah: Dies wird einer der größten Erfolge in der Geschichte des ägyptischen Fußballs bleiben

Die ägyptische Nationalmannschaft schlug ein neues Kapitel ihrer Geschichte auf, indem sie Neuseeland in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft mit 3:1 besiegte. Dieser Erfolg ging als erster Sieg der Afrikaner in der Geschichte der Weltmeisterschaften in die Annalen ein. Nach dem Spiel teilte Kapitän und Anführer Mohamed Salah seine Eindrücke von diesem historischen Ergebnis.

Ein wahrhaft historischer Erfolg und unglaubliche Freude

Mohamed Salah betonte, dass es schwierig sei, diesen Sieg in Worte zu fassen, und dass er das Ergebnis der harten Arbeit des gesamten Teams sei:

"Das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Dies ist ein riesiger Erfolg für alle Spieler und den Trainerstab. In vielen Jahren wird dieses Ergebnis als einer der größten Erfolge in der Geschichte des ägyptischen Fußballs in Erinnerung bleiben", sagte der Kapitän der ägyptischen Nationalmannschaft.

Das nächste Ziel — die Play-offs

Der Anführer der Nationalmannschaft machte deutlich, dass man es nicht bei einem historischen Sieg bewenden wolle und dass die Ziele des Teams groß seien. Seiner Meinung nach bestehe die Hauptaufgabe darin, aus der Gruppenphase auszuscheiden:

"Ich hoffe, dass wir in diesem Geist weitermachen, Geschichte schreiben und die Play-offs erreichen. Wir sollten den heutigen Tag genießen, und wir sollten auch den morgigen Tag genießen. Danach müssen wir unsere gesamte Aufmerksamkeit auf das nächste Spiel gegen Iran richten."

Dieser Sieg bietet der ägyptischen Nationalmannschaft eine gute Chance auf den Einzug in die nächste Runde. Die Fans erwarten nun eine ebenso überzeugende Leistung im kommenden Spiel gegen Iran.