Die argentinische Nationalmannschaft setzt ihre souveränen Schritte zur Verteidigung ihres Weltmeistertitels fort. In einem hitzigen Aufeinandertreffen in Dallas gewannen die amtierenden Champions mit 2:0 gegen Österreich. Diese Begegnung wird nicht nur wegen des Teamergebnisses, sondern auch wegen des historischen Rekords der Fußballlegende Lionel Messi in Erinnerung bleiben. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Das Spiel begann mit unerwarteten Wendungen. Bereits in der 8. Minute wurde für Argentinien ein Elfmeter nach einem Foul an Lautaro Martinez gegeben. Doch Lionel Messi vergab überraschend die Chance und schoss den Ball über die Querlatte. Trotzdem ließ sich der Stürmer nicht entmutigen; er korrigierte nicht nur seinen Fehler, sondern brach auch den Rekord von Miroslav Klose als bester Torschütze in der Geschichte der Weltmeisterschaften.

Historischer Rekord und die Helden des Spiels

Lionel Messi erzielte im Spiel einen Doppelpack und steigerte seine Torquote auf ein Rekordniveau. Laut Goal.com ist Messi nun der alleinige Rekordtorschütze der WM-Geschichte. Seine Aktionen auf dem Platz und seine Aktivität in der zweiten Halbzeit zeigten, dass die Offensivkraft Argentiniens nach wie vor ungebrochen ist.

In der Defensive agierten Manchester United-Spieler Lisandro Martinez und Tottenham-Verteidiger Cristian Romero zuverlässig. Obwohl Romero zu Beginn der zweiten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, ließ die argentinische Abwehr den österreichischen Angreifern unter der Führung von Michael Gregoritsch kaum Chancen. Torhüter Emiliano Martinez bewies erneut sein Können, indem er einen gefährlichen Freistoß von Marcel Sabitzer parierte.

Im Mittelfeld fungierte Rodrigo De Paul wie gewohnt als Messis "Bodyguard" und leistete enorme Arbeit auf der rechten Seite. Alexis Mac Allister war im defensiven Zentrum aktiv, sicherte die Verteidigung ab und trieb den Ball nach vorne. Linker Außenverteidiger Marcos Acuna agierte sowohl defensiv als auch offensiv effektiv und bereitete das Siegtor vor.

Während Messis Rekord ein Grund zur Freude ist, bereitet die Ineffizienz von Lautaro Martinez und Julian Alvarez den Trainerstab etwas Sorgen. Obwohl diese Stürmer im Spiel mehrere gute Gelegenheiten hatten, konnten sie diese nicht nutzen. Es ist für Argentinien von entscheidender Bedeutung, dass die Hauptstürmer vor den nächsten wichtigen Spielen ihre Form wiederfinden.