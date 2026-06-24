Der Londoner FC Chelsea ist zu einer endgültigen Entscheidung bezüglich seines zentralen Mittelfeldspielers Enzo Fernandez gelangt. Angesichts des Interesses an dem argentinischen Weltmeister haben die "Blues" einen astronomischen Preis für den Spieler festgelegt. Dieser Schritt wird nicht nur als Schutz der finanziellen Interessen des Clubs, sondern auch als Wunsch interpretiert, einen führenden Spieler nicht so einfach ziehen zu lassen. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Informationen von The Athletic zufolge ist die Führung von Chelsea nicht bereit, Enzo Fernandez für weniger als 120 Millionen Pfund (ca. 158 Millionen Dollar) zu verkaufen. Die Londoner beabsichtigen, ihre Investition vollständig zurückzugewinnen, da sie den Spieler einst für eine Rekordsumme verpflichtet hatten. Zudem verschafft der langfristige Vertrag des Spielers bis 2032 Chelsea einen Vorteil in den Verhandlungen.

Jose Mourinho und die neue Strategie von Real Madrid

Der Cheftrainer von Real Madrid, Jose Mourinho, ist derzeit damit beschäftigt, den Kader grundlegend zu reformieren. Der portugiesische Spezialist konzentriert sich darauf, bereits etablierte und siegesbereite Stars zu sammeln, anstatt junge Talente zu fördern. Enzo Fernandez soll eine der zentralen Figuren in diesem neuen Projekt von Mourinho werden.

Berichten zufolge hat Jose Mourinho bei einem Geheimtreffen in Madrid die Transferpläne mit Clubverantwortlichen und dem bekannten Agenten Jorge Mendes besprochen. Es heißt, dass dem Trainer weitreichende Befugnisse bei der Kadergestaltung eingeräumt wurden, was für Real Madrid ungewöhnlich ist. Mourinho konnte bereits Kandidaten wie Marc Cucurella, Ibrahima Konate und Bernardo Silva für das Team gewinnen.

Es wird berichtet, dass auch Enzo Fernandez selbst nicht gegen einen Wechsel in die spanische Hauptstadt ist. Der argentinische Fußballer kann sein Potenzial bei Chelsea möglicherweise nicht voll ausschöpfen, doch sein glanzvolles Spiel bei der Weltmeisterschaft und seine Spielübersicht haben bei Mourinho großes Interesse geweckt. Sollte der Transfer zustande kommen, wäre dies einer der teuersten Einkäufe in der Geschichte des Madrider Clubs.

Der Transfer von Bernardo Silva von Manchester City hat das Mittelfeld von Madrid erheblich verstärkt. Nun plant der portugiesische Trainer, auch Enzo Fernandez in dieses System zu integrieren, um die Hegemonie im europäischen Fußball zurückzugewinnen. Die Forderung von Chelsea über 120 Millionen Pfund wird eine ernsthafte Prüfung für Real Madrid sein, doch die finanziellen Möglichkeiten des "Königlichen Clubs" reichen aus, um solche Deals zu realisieren.