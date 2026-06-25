Harry Redknapp, einer der legendären Trainer des englischen Fußballs, hat ernsthafte Bedenken über die stagnierende Entwicklung junger Talente bei führenden Premier League Clubs geäußert, insbesondere bei West Ham, Tottenham und Liverpool. In einem Interview mit Goal.com betonte der Experte, dass moderne Akademien trotz enormer Ausgaben kaum noch eigene Absolventen in der ersten Mannschaft sehen. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut Redknapp haben die Clubs heute zwar alle Bedingungen für junge Spieler geschaffen, doch dies bringt nicht die erwarteten Ergebnisse. Früher war West Ham als "Academy of Football" bekannt und brachte Weltstars wie Bobby Moore, Rio Ferdinand, Frank Lampard und Joe Cole hervor. Heute ist diese Tradition fast verschwunden.

"Ich sehe kein einziges Kind aus der Akademie in der ersten Mannschaft von West Ham. Bei Tottenham ist es dasselbe. Wo sind diese Kinder hin verschwunden?", fragt Redknapp. Seiner Meinung nach geben die Clubs riesige Summen für Akademien aus und verwöhnen die Jugendlichen wie Superstars, während die Zahl der Spieler, die auf dem Platz echte Ergebnisse liefern, gesunken ist.

Akademien und moderne Probleme

Der erfahrene Trainer wies darauf hin, dass der Vorbereitungsprozess für junge Spieler zu komfortabel geworden ist. Während Jugendliche früher in harten Kämpfen in regionalen Ligen gestählt wurden, reisen sie heute in Luxusbussen und übernachten in Hotels, während sie durch das ganze Land fahren. Dies kann ein Gefühl früher Zufriedenheit erzeugen und die Leidenschaft für den echten Wettbewerb ersticken.

Derzeit stechen nur wenige Jugendliche, wie Max Dowman von Arsenal, aus der Masse hervor. Redknapp prognostiziert, dass dieser Junge in einigen Jahren der beste Spieler des Landes werden könnte. Dass an anderen Top-Clubs solche hellen Talente nicht auffallen, deutet jedoch auf ein Problem im System hin.

Während West Ham in der Saison 2026-27 möglicherweise in die Championship absteigt, schließt Redknapp nicht aus, dass diese Situation eine Chance für die Jugend sein könnte. Das Spiel in einer unteren Liga öffnet Akademien-Absolventen oft den Weg in die erste Mannschaft, da der Druck etwas geringer ist.

Abschließend forderte der Experte die Verantwortlichen des englischen Fußballs auf, das Jugendsystem zu überdenken. Wenn die in Akademien investierten Millionen Pfund nicht Früchte tragen, riskieren Premier League Clubs, in Zukunft vollständig auf eigene Talente zu verzichten und sich nur noch auf fertige Transfers zu verlassen.