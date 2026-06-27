Belgiens Cheftrainer Rudi Garcia reagierte auf die Kritik an den erfahrenen Spielern der Mannschaft nach einem erfolgreichen Verlauf in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft. Der dominante 5:1-Sieg gegen Neuseeland sicherte nicht nur den Gruppensieg, sondern bewies auch, dass Stars wie Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku und Leandro Trossard immer noch auf höchstem Niveau agieren. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

In der Pressekonferenz nach dem Spiel verteidigte Garcia seine Führungsspieler und kritisierte diejenigen, die sie als zu alt betrachten. Nach Meinung des Trainers sind das Können und die Erfahrung der Spieler, die den Kern des Teams bilden, keine Schwäche für Belgien, sondern ihr größter Vorteil. Laut HLN bezeichnete der Spezialist es als respektlos, diese Spieler als „Veteranen“ zu bezeichnen.

Sieg von Erfahrung und Können

Während des Spiels bildeten Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku ein hervorragendes Tandem im Angriff und zerlegten die gegnerische Defensive. De Bruyne erzielte ein Tor und bereitete eines vor, während auch Lukaku einen Treffer verbuchte. Arsenal-Stürmer Leandro Trossard erzielte einen Doppelpack und wurde zu einem der besten Akteure des Spiels.

„Ich kann es nicht ertragen, dass meine vier Anführer als Veteranen bezeichnet werden. Das ist eine sehr hässliche und schreckliche Situation. Wenn es Spieler dieses Niveaus im Land gibt, sollten sie unterstützt werden. Sie haben heute auf dem Platz alle Fragen beantwortet. Seht euch an, wozu Belgiens 'Alte' fähig sind“, betonte Rudi Garcia.

Der Trainer hob zudem die Disziplin und taktische Bedeutung von Leandro Trossard im Mannschaftsspiel hervor. Laut Garcia wird Trossards harte Arbeit für die Nationalmannschaft von der Außenwelt nicht ausreichend gewürdigt, doch der Spieler beweist dies weiterhin durch sein Spiel. Es wurde auch erwähnt, dass die Präsenz eines Torhüters wie Thibaut Courtois das Vertrauen des Teams stärkt.

Nächste Phase und Ziele

Obwohl Belgien den ersten Platz in der Gruppe sicherte, mahnte Rudi Garcia zur Wachsamkeit. Ein Sieg mit vier Toren Differenz sei zwar wichtig, dies sei jedoch nur die Erfüllung der ersten Aufgabe. Der Trainer erwähnte, dass es in der französischen Presse negative Meinungen über sein Team gebe, was ihm jedoch zusätzlichen Antrieb gebe.

Dieser Sieg der belgischen Nationalmannschaft stärkte die Stimmung innerhalb des Teams vor der K.-o.-Phase weiter. Nun streben die „Roten Teufel“ an, mit ihrem erfahrenen Kader in den entscheidenden Phasen des Turniers weit zu kommen. Garcia bekräftigte sein volles Vertrauen in seine Spieler und betonte, dass sie nur auf dem Platz antworten.