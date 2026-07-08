Jud Bellingem va Angliya afsonalari: Real Madrid yulduzi yangi maqomga koʻtarildi
Angliya terma jamoasi va Real Madrid klubining yosh yulduzi Jud Bellingem jahon futbolidagi oʻz oʻrnini mustahkamlashda davom etmoqda. Soʻnggi yillarda koʻrsatayotgan sermazmun oʻyini va yetakchilik qobiliyati bilan u nafaqat muxlislar, balki mutaxassislar eʼtiborini ham qozondi. Sobiq himoyachi Des Walkerning fikricha, Bellingham oʻzining xarakteri va oʻyinga boʻlgan munosabati bilan Wayne Rooney hamda Paul Gascoigne kabi afsonalar safiga qoʻshildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashriga bergan intervyusida Walker Bellinghamni ijobiy maʼnodagi "manmanlik" va oʻziga boʻlgan yuksak ishonchda taʼrifladi. Uning soʻzlariga koʻra, aynan mana shu xislat futbolchiga eng qiyin va masʼuliyatli pallarda jamoani ortidan ergashtirishga yordam bermoqda. Bu kabi xususiyatlar oʻz vaqtida Angliya futbolining eng yorqin namoyandalari boʻlgan Gazza va Rooneyga xos boʻlgan.
Katta sahnalar qahramoniJud Bellingemning xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlari uning yoshiga nisbatan hayratlanarli darajada. 2026-yilgi Jahon chempionati saralash va final bosqichlarida u oʻzini haqiqiy yetakchi sifatida koʻrsatdi. Xususan, Xorvatiyaga qarshi kechgan 4:2 hisobidagi gʻalabada uning hissasi beqiyos boʻldi. Shuningdek, Meksikaga qarshi bahsda Azteca stadionidagi bosim ostida urilgan dubl uning naqadar sovuqqon ekanligini isbotladi.
Thomas Tuchel qoʻl ostidagi terma jamoada raqobat kuchli boʻlishiga qaramay, Bellingham oʻz pozitsiyasini hech kimga boy bermayapti. Morgan Rogers kabi yangi nomlar paydo boʻlishi, Fil Foden va Cole Palmer kabi yulduzlar bilan raqobat unga qoʻshimcha motivatsiya bermoqda. Uning Evro-2024 musobaqasidagi mashhur "yana kim?" (who else) deya nishonlangan goli hamon muxlislar yodida.
Des Walkerning taʼkidlashicha, Bellingham nafaqat texnik jihatdan, balki jismoniy tomondan ham dunyoning eng kuchli atletlaridan biri hisoblanadi. Uning maydon boʻylab tinimsiz harakatlanishi, oʻyinning birinchi daqiqasidan soʻnggi soniyasigacha bir xil tempda oʻynashi Real Madrid yarim himoyachisini boshqalardan ajratib turadi. U raqib jarima maydonchasiga shunchaki kirib bormaydi, balki aniq maqsad — gol urish uchun intiladi.
Yetakchilik masʼuliyatiAngliya terma jamoasida uzoq vaqt davomida asosiy yuk Harry Kane zimmasida boʻlib kelgan edi. Biroq Bellinghamning paydo boʻlishi bu bosimni biroz yengillatdi. Endilikda raqib himoyachilari faqatgina markaziy hujumchiga emas, balki ikkinchi tempda hujumga qoʻshiladigan Bellinghamga ham alohida eʼtibor qaratishga majbur.
Sobiq futbolchi Walkerning xulosasiga koʻra, Bellingham diqqat markazida boʻlishni yaxshi koʻradi. "U asosiy odam boʻlishdan zavqlanadi. Oʻylashimcha, aynan shu narsa uni ilhomlantiradi. U koʻz-koʻz qilishni va diqqat markazida turishni istaydi", deydi mutaxassis. Bu kabi xususiyatlar yosh futbolchining kelajakda yanada yirikroq yutuqlarga erishishiga zamin yaratishi shubhasiz.
…