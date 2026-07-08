Jud Bellingem va Angliya afsonalari: Real Madrid yulduzi yangi maqomga koʻtarildi

·0·Sport
Jud Bellingem va Angliya afsonalari: Real Madrid yulduzi yangi maqomga koʻtarildi

Angliya terma jamoasi va Real Madrid klubining yosh yulduzi Jud Bellingem jahon futbolidagi oʻz oʻrnini mustahkamlashda davom etmoqda. Soʻnggi yillarda koʻrsatayotgan sermazmun oʻyini va yetakchilik qobiliyati bilan u nafaqat muxlislar, balki mutaxassislar eʼtiborini ham qozondi. Sobiq himoyachi Des Walkerning fikricha, Bellingham oʻzining xarakteri va oʻyinga boʻlgan munosabati bilan Wayne Rooney hamda Paul Gascoigne kabi afsonalar safiga qoʻshildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashriga bergan intervyusida Walker Bellinghamni ijobiy maʼnodagi "manmanlik" va oʻziga boʻlgan yuksak ishonchda taʼrifladi. Uning soʻzlariga koʻra, aynan mana shu xislat futbolchiga eng qiyin va masʼuliyatli pallarda jamoani ortidan ergashtirishga yordam bermoqda. Bu kabi xususiyatlar oʻz vaqtida Angliya futbolining eng yorqin namoyandalari boʻlgan Gazza va Rooneyga xos boʻlgan.

Katta sahnalar qahramoni

Jud Bellingemning xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlari uning yoshiga nisbatan hayratlanarli darajada. 2026-yilgi Jahon chempionati saralash va final bosqichlarida u oʻzini haqiqiy yetakchi sifatida koʻrsatdi. Xususan, Xorvatiyaga qarshi kechgan 4:2 hisobidagi gʻalabada uning hissasi beqiyos boʻldi. Shuningdek, Meksikaga qarshi bahsda Azteca stadionidagi bosim ostida urilgan dubl uning naqadar sovuqqon ekanligini isbotladi.

Thomas Tuchel qoʻl ostidagi terma jamoada raqobat kuchli boʻlishiga qaramay, Bellingham oʻz pozitsiyasini hech kimga boy bermayapti. Morgan Rogers kabi yangi nomlar paydo boʻlishi, Fil Foden va Cole Palmer kabi yulduzlar bilan raqobat unga qoʻshimcha motivatsiya bermoqda. Uning Evro-2024 musobaqasidagi mashhur "yana kim?" (who else) deya nishonlangan goli hamon muxlislar yodida.

Des Walkerning taʼkidlashicha, Bellingham nafaqat texnik jihatdan, balki jismoniy tomondan ham dunyoning eng kuchli atletlaridan biri hisoblanadi. Uning maydon boʻylab tinimsiz harakatlanishi, oʻyinning birinchi daqiqasidan soʻnggi soniyasigacha bir xil tempda oʻynashi Real Madrid yarim himoyachisini boshqalardan ajratib turadi. U raqib jarima maydonchasiga shunchaki kirib bormaydi, balki aniq maqsad — gol urish uchun intiladi.

Yetakchilik masʼuliyati

Angliya terma jamoasida uzoq vaqt davomida asosiy yuk Harry Kane zimmasida boʻlib kelgan edi. Biroq Bellinghamning paydo boʻlishi bu bosimni biroz yengillatdi. Endilikda raqib himoyachilari faqatgina markaziy hujumchiga emas, balki ikkinchi tempda hujumga qoʻshiladigan Bellinghamga ham alohida eʼtibor qaratishga majbur.

Sobiq futbolchi Walkerning xulosasiga koʻra, Bellingham diqqat markazida boʻlishni yaxshi koʻradi. "U asosiy odam boʻlishdan zavqlanadi. Oʻylashimcha, aynan shu narsa uni ilhomlantiradi. U koʻz-koʻz qilishni va diqqat markazida turishni istaydi", deydi mutaxassis. Bu kabi xususiyatlar yosh futbolchining kelajakda yanada yirikroq yutuqlarga erishishiga zamin yaratishi shubhasiz.

Jude BellinghamReal MadridAngliyaWayne RooneyFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anri Ronalduni qo‘llab-quvvatladi: «Merosiga shubha yo‘q»Anri Ronalduni qo‘llab-quvvatladi: «Merosiga shubha yo‘q»Bugun, 11:51O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldiO‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldiBugun, 11:50Portugaliyada ham iste’fo: Martines jamoani tark etdiPortugaliyada ham iste’fo: Martines jamoani tark etdiBugun, 11:49JCH-2026. Shveysariya penaltilar seriyasida Kolumbiyani mag‘lub etdi (video)JCH-2026. Shveysariya penaltilar seriyasida Kolumbiyani mag‘lub etdi (video)Bugun, 11:40Hollivudcha ssenariy: Argentina Misrga qarshi dahshatli kambek ko‘rsatdiHollivudcha ssenariy: Argentina Misrga qarshi dahshatli kambek ko‘rsatdiBugun, 11:32Lionel Messi Misrga qarshi oʻyindagi dramatik gʻalabadan soʻng oʻz his-tuygʻularini yashirmadiLionel Messi Misrga qarshi oʻyindagi dramatik gʻalabadan soʻng oʻz his-tuygʻularini yashirmadiBugun, 11:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi