Jud Bellingem qahramonligi: Angliya Norvegiyani magʻlub etib yarim finalga yoʻl oldi
Jahon chempionatining chorak final bosqichidan oʻrin olgan Angliya va Norvegiya terma jamoalari oʻrtasidagi bahs dramatik voqealarga boy boʻldi. Jud Bellingemning navbatdagi dubli „uch sherlar“ga 2:1 hisobidagi gʻalabani taqdim etdi va jamoani yarim finalga olib chiqdi. Ushbu magʻlubiyatdan soʻng Erling Xoland va uning jamoadoshlari turnir bilan xayrlashishga majbur boʻlishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Florida shtatining jazirama issigʻida kechgan uchrashuvning dastlabki daqiqalaridan Angliya ustunlikka erishishga harakat qildi. Biroq, Goal.com nashri xabar berishicha, norvegiyaliklar birinchi boʻlib hisobni ochishga muvaffaq boʻlishdi. Andreas Schjelderupning chap qanotdan uzatgan toʻpi kutilmaganda darvoza ustuniga tegib, toʻrga borib tushdi. Darvozabon Jordan Pickford bu vaziyatda xatoga yoʻl qoʻyib, toʻpni qaytarishda kechikdi.
Thomas Tuchel boshchiligidagi Angliya terma jamoasi oʻtkazib yuborilgan goldan soʻng biroz sarosimaga tushib qoldi. Norvegiya safida Martin Odegaard va Alexander Sorloth hisobni yiriklashtirish uchun qulay imkoniyatlarga ega boʻlishdi, ammo ulardan foydalana olishmadi. Birinchi boʻlimga qoʻshib berilgan vaqtda Jud Bellingem Anthony Gordonning uzatmasidan soʻng jarima maydoniga yorib kirdi va aniq zarba bilan muvozanatni tikladi.
Extra-taym va hal qiluvchi lahzalarIkkinchi boʻlimda har ikki jamoa ehtiyotkorlikka eʼtibor qaratdi. Harry Kane va Torbjorn Heggem tomonidan kiritilgan gollarni hakamlar turli sabablarga koʻra inobatga olishmadi. Norvegiya standart vaziyatlarda, ayniqsa Kristoffer Ajerning bosh bilan yoʻllagan zarbasi toʻsinga tekkan vaziyatda juda xavfli koʻrindi. Asosiy vaqt durang bilan yakunlangach, gʻolibni aniqlash uchun qoʻshimcha boʻlimlarga murojaat qilindi.
Extra-taymlarning uchinchi daqiqasida Morgan Rogersning uzoqdan yoʻllagan zarbasini Norvegiya posboni Orjan Nyland qaytara olmadi. Qaytgan toʻpga hammadan birinchi boʻlib yetib kelgan Jud Bellingem dublini rasmiylashtirib, jamoasini oldinga olib chiqdi. Bu gol oʻyin taqdirini hal qilgan asosiy omil boʻlib xizmat qildi.
Uchrashuv yakuniga qadar Angliya himoyada tartibli oʻyin namoyish etdi. Djed Spence va Bukayo Saka qarshi hujumlarda hisobni yiriklashtirishlari mumkin edi, ammo Norvegiya darvozaboni mahorat koʻrsatdi. Yakunda Angliya 2:1 hisobidagi gʻalabani saqlab qoldi va yarim finalda Argentina yoki Shveysariya terma jamoalaridan biriga qarshi maydonga tushadigan boʻldi. Erling Xoland esa oʻzining yirik turnirdagi yurishini chorak finalda toʻxtatishga majbur boʻldi.
…