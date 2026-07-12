Jud Bellingem qahramonligi: Angliya Norvegiyani magʻlub etib yarim finalga yoʻl oldi

·61·Sport
Jud Bellingem qahramonligi: Angliya Norvegiyani magʻlub etib yarim finalga yoʻl oldi

Jahon chempionatining chorak final bosqichidan oʻrin olgan Angliya va Norvegiya terma jamoalari oʻrtasidagi bahs dramatik voqealarga boy boʻldi. Jud Bellingemning navbatdagi dubli „uch sherlar“ga 2:1 hisobidagi gʻalabani taqdim etdi va jamoani yarim finalga olib chiqdi. Ushbu magʻlubiyatdan soʻng Erling Xoland va uning jamoadoshlari turnir bilan xayrlashishga majbur boʻlishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Florida shtatining jazirama issigʻida kechgan uchrashuvning dastlabki daqiqalaridan Angliya ustunlikka erishishga harakat qildi. Biroq, Goal.com nashri xabar berishicha, norvegiyaliklar birinchi boʻlib hisobni ochishga muvaffaq boʻlishdi. Andreas Schjelderupning chap qanotdan uzatgan toʻpi kutilmaganda darvoza ustuniga tegib, toʻrga borib tushdi. Darvozabon Jordan Pickford bu vaziyatda xatoga yoʻl qoʻyib, toʻpni qaytarishda kechikdi.

Thomas Tuchel boshchiligidagi Angliya terma jamoasi oʻtkazib yuborilgan goldan soʻng biroz sarosimaga tushib qoldi. Norvegiya safida Martin Odegaard va Alexander Sorloth hisobni yiriklashtirish uchun qulay imkoniyatlarga ega boʻlishdi, ammo ulardan foydalana olishmadi. Birinchi boʻlimga qoʻshib berilgan vaqtda Jud Bellingem Anthony Gordonning uzatmasidan soʻng jarima maydoniga yorib kirdi va aniq zarba bilan muvozanatni tikladi.

Extra-taym va hal qiluvchi lahzalar

Ikkinchi boʻlimda har ikki jamoa ehtiyotkorlikka eʼtibor qaratdi. Harry Kane va Torbjorn Heggem tomonidan kiritilgan gollarni hakamlar turli sabablarga koʻra inobatga olishmadi. Norvegiya standart vaziyatlarda, ayniqsa Kristoffer Ajerning bosh bilan yoʻllagan zarbasi toʻsinga tekkan vaziyatda juda xavfli koʻrindi. Asosiy vaqt durang bilan yakunlangach, gʻolibni aniqlash uchun qoʻshimcha boʻlimlarga murojaat qilindi.

Extra-taymlarning uchinchi daqiqasida Morgan Rogersning uzoqdan yoʻllagan zarbasini Norvegiya posboni Orjan Nyland qaytara olmadi. Qaytgan toʻpga hammadan birinchi boʻlib yetib kelgan Jud Bellingem dublini rasmiylashtirib, jamoasini oldinga olib chiqdi. Bu gol oʻyin taqdirini hal qilgan asosiy omil boʻlib xizmat qildi.

Uchrashuv yakuniga qadar Angliya himoyada tartibli oʻyin namoyish etdi. Djed Spence va Bukayo Saka qarshi hujumlarda hisobni yiriklashtirishlari mumkin edi, ammo Norvegiya darvozaboni mahorat koʻrsatdi. Yakunda Angliya 2:1 hisobidagi gʻalabani saqlab qoldi va yarim finalda Argentina yoki Shveysariya terma jamoalaridan biriga qarshi maydonga tushadigan boʻldi. Erling Xoland esa oʻzining yirik turnirdagi yurishini chorak finalda toʻxtatishga majbur boʻldi.

AngliyaNorvegiyaЖуде БеллингэмЭрлинг ХоландJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Norvegiya va Angliya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingNorvegiya va Angliya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingBugun, 01:59Norvegiya va Angliya o‘yini uchun asosiy tarkiblar ma’lum bo‘ldiNorvegiya va Angliya o‘yini uchun asosiy tarkiblar ma’lum bo‘ldiBugun, 01:50Kurtua Belgiya termasidan ketishi mumkin: darvozabon kutilmagan qarorini aytdiKurtua Belgiya termasidan ketishi mumkin: darvozabon kutilmagan qarorini aytdiKecha, 23:51Mayamida katta shaxmat dueli: O‘zbekiston AQSH yulduzlariga qarshi o‘ynaydiMayamida katta shaxmat dueli: O‘zbekiston AQSH yulduzlariga qarshi o‘ynaydiKecha, 23:49Razambek Jamalov Gruziyada zafar quchdi: finalda amerikalik raqibini mag‘lub etdiRazambek Jamalov Gruziyada zafar quchdi: finalda amerikalik raqibini mag‘lub etdiKecha, 23:38Xabi Alonso «Chelsi»dagi ilk so‘zlarini aytdiXabi Alonso «Chelsi»dagi ilk so‘zlarini aytdiKecha, 23:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi