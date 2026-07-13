Real Madrid va Vinicius Junior oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldi

·30·Sport
Real Madrid va Vinicius Junior oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldi

Ispaniyaning Real Madrid klubi oʻzining yetakchi hujumchisi Vinicius Junior bilan shartnomani uzaytirish borasida jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Braziliyalik yulduzning moliyaviy talablari va klubning ichki ish haqi muvozanatini saqlash istagi oʻrtasidagi ziddiyat yangi mavsum oldidan asosiy mavzuga aylandi. Ushbu muzokaralar natijasi jamoadagi ichki muhit va boshqa yulduz futbolchilarning kayfiyatiga bevosita taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

OKDIARIO nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Vinicius Junior klubdan yiliga sof 20 million yevro miqdorida maosh talab qilmoqda. Bunday raqam uni jamoadagi eng koʻp haq oluvchi futbolchilar qatoriga olib chiqadi. Biroq, klub rahbariyati bunday katta sakrash jamoa ichidagi moliyaviy iyerarxiyaga putur yetkazishidan xavotirda. Florentino Perez boshchiligidagi rahbariyat har qanday futbolchi, hatto u eng yuqori darajadagi yulduz boʻlsa ham, klub belgilagan iqtisodiy chegaradan chiqmasligi kerak deb hisoblaydi.

Yulduzlar oʻrtasidagi muvozanat

Real Madrid tarkibiga yaqinda kelib qoʻshilgan Kylian Mbappe va oʻtgan mavsumda oʻzini koʻrsatgan Jud Bellingem kabi yulduzlar allaqachon yuqori maosh olmoqda. Klub rahbariyati Vinicius Junior uchun istisno qilish boshqa futbolchilar orasida norozilik va hasad uygʻotishidan choʻchiydi. Valdebebasdagi qarorgohdan kelayotgan xabarlarga koʻra, klub uchun "loyiha har qanday shaxsdan ustun" tamoyili oʻzgarishsiz qoladi.

Hozircha braziliyalik futbolchi uchun boshqa klublardan rasmiy takliflar kelib tushmagan. Bu holat Real Madrid uchun muzokaralarda maʼlum maʼnoda ustunlik bersa-da, shartnoma muddati yakunlanib borayotgani bosimni oshirmoqda. Goal.com xabariga koʻra, "Qirollik klubi" ushbu masalani transfer oynasi yopilgunga qadar hal qilishni va mavsumni ortiqcha chalgʻituvchi omillarsiz boshlashni maqsad qilgan.

Oʻtgan mavsumda Vinicius Junior Real Madrid safida 53 ta oʻyinda maydonga tushib, 22 ta gol va 14 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Klub rahbariyati uning maydondagi samaradorligini yuqori baholasa-da, futbolchidan yanada barqarorlik va yetakchilik qobiliyatini namoyish etishini kutmoqda. Ayniqsa, hal qiluvchi oʻyinlarda hissiyotlarga berilmasdan, bor eʼtiborini faqat futbolga qaratish talab etilmoqda.

Intizom va yangi talablar

Muzokaralar davom etayotgan bir paytda, jamoa atrofidagi intizom masalalari ham diqqat markazida boʻlib turibdi. Klub Vinicius Juniorning taʼtildan soʻng jismoniy va ruhiy jihatdan toʻliq tiklangan holda qaytishiga umid qilmoqda. Jamoa manfaatlari shaxsiy ambitsiyalardan yuqori turishi kerakligi borasidagi ichki talablar yanada qatʼiylashgan.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, har ikki tomon ham kelishuvga erishishga mahkum. Vinicius Junior uchun Real Madrid dunyoning eng nufuzli klubi boʻlib qolsa, klub uchun braziliyalik hujumchi kelajakdagi gʻalabalarning muhim boʻlagidir. Biroq, moliyaviy shartlar boʻyicha murosaga kelish oson kechmaydigan koʻrinadi.

Real MadridВинисиус ЖуниорLa LigaTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ibrahima Konate Lamine Yamalning gaplariga javob qaytardi: «Biz hech kimdan qoʻrqmaymiz»Ibrahima Konate Lamine Yamalning gaplariga javob qaytardi: «Biz hech kimdan qoʻrqmaymiz»Bugun, 02:54Jud Bellingem Jahon chempionatida Maradona rekordini takrorladi: Morgan Rogers tanqidlarga javob berdiJud Bellingem Jahon chempionatida Maradona rekordini takrorladi: Morgan Rogers tanqidlarga javob berdiBugun, 02:17Michael Olise Real Madrid qiziqishi fonida Bavariya rahbariyati bilan uchrashuv soʻradiMichael Olise Real Madrid qiziqishi fonida Bavariya rahbariyati bilan uchrashuv soʻradiBugun, 01:58Ange Postecoglou Al-Nassr boshqaruviga keldi: Cristiano Ronaldo uchun yangi davr boshlanmoqdaAnge Postecoglou Al-Nassr boshqaruviga keldi: Cristiano Ronaldo uchun yangi davr boshlanmoqdaBugun, 01:38Erling Xoland nima sababdan Angliyaga qarshi oʻyinda kutilgan oʻyinni koʻrsata olmadi?Erling Xoland nima sababdan Angliyaga qarshi oʻyinda kutilgan oʻyinni koʻrsata olmadi?Bugun, 01:18Meksika futbolida yangi davr: Rafael Márquez oldida turgan 5 ta asosiy vazifaMeksika futbolida yangi davr: Rafael Márquez oldida turgan 5 ta asosiy vazifaBugun, 01:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi