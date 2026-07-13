Real Madrid va Vinicius Junior oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldi
Ispaniyaning Real Madrid klubi oʻzining yetakchi hujumchisi Vinicius Junior bilan shartnomani uzaytirish borasida jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Braziliyalik yulduzning moliyaviy talablari va klubning ichki ish haqi muvozanatini saqlash istagi oʻrtasidagi ziddiyat yangi mavsum oldidan asosiy mavzuga aylandi. Ushbu muzokaralar natijasi jamoadagi ichki muhit va boshqa yulduz futbolchilarning kayfiyatiga bevosita taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
OKDIARIO nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Vinicius Junior klubdan yiliga sof 20 million yevro miqdorida maosh talab qilmoqda. Bunday raqam uni jamoadagi eng koʻp haq oluvchi futbolchilar qatoriga olib chiqadi. Biroq, klub rahbariyati bunday katta sakrash jamoa ichidagi moliyaviy iyerarxiyaga putur yetkazishidan xavotirda. Florentino Perez boshchiligidagi rahbariyat har qanday futbolchi, hatto u eng yuqori darajadagi yulduz boʻlsa ham, klub belgilagan iqtisodiy chegaradan chiqmasligi kerak deb hisoblaydi.
Yulduzlar oʻrtasidagi muvozanatReal Madrid tarkibiga yaqinda kelib qoʻshilgan Kylian Mbappe va oʻtgan mavsumda oʻzini koʻrsatgan Jud Bellingem kabi yulduzlar allaqachon yuqori maosh olmoqda. Klub rahbariyati Vinicius Junior uchun istisno qilish boshqa futbolchilar orasida norozilik va hasad uygʻotishidan choʻchiydi. Valdebebasdagi qarorgohdan kelayotgan xabarlarga koʻra, klub uchun "loyiha har qanday shaxsdan ustun" tamoyili oʻzgarishsiz qoladi.
Hozircha braziliyalik futbolchi uchun boshqa klublardan rasmiy takliflar kelib tushmagan. Bu holat Real Madrid uchun muzokaralarda maʼlum maʼnoda ustunlik bersa-da, shartnoma muddati yakunlanib borayotgani bosimni oshirmoqda. Goal.com xabariga koʻra, "Qirollik klubi" ushbu masalani transfer oynasi yopilgunga qadar hal qilishni va mavsumni ortiqcha chalgʻituvchi omillarsiz boshlashni maqsad qilgan.
Oʻtgan mavsumda Vinicius Junior Real Madrid safida 53 ta oʻyinda maydonga tushib, 22 ta gol va 14 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Klub rahbariyati uning maydondagi samaradorligini yuqori baholasa-da, futbolchidan yanada barqarorlik va yetakchilik qobiliyatini namoyish etishini kutmoqda. Ayniqsa, hal qiluvchi oʻyinlarda hissiyotlarga berilmasdan, bor eʼtiborini faqat futbolga qaratish talab etilmoqda.
Intizom va yangi talablarMuzokaralar davom etayotgan bir paytda, jamoa atrofidagi intizom masalalari ham diqqat markazida boʻlib turibdi. Klub Vinicius Juniorning taʼtildan soʻng jismoniy va ruhiy jihatdan toʻliq tiklangan holda qaytishiga umid qilmoqda. Jamoa manfaatlari shaxsiy ambitsiyalardan yuqori turishi kerakligi borasidagi ichki talablar yanada qatʼiylashgan.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, har ikki tomon ham kelishuvga erishishga mahkum. Vinicius Junior uchun Real Madrid dunyoning eng nufuzli klubi boʻlib qolsa, klub uchun braziliyalik hujumchi kelajakdagi gʻalabalarning muhim boʻlagidir. Biroq, moliyaviy shartlar boʻyicha murosaga kelish oson kechmaydigan koʻrinadi.
…