Kurz vor dem WM-Finale 2026 gaben die Cheftrainer von Argentinien und Spanien offen zu, dass es keine leichte Aufgabe sein wird, den größten Star des Gegners zu bändigen. Während Lionel Scaloni Lamine Yamal als „Fußballschatz“ bezeichnete, erklärte Luis de la Fuente aus eigener Erfahrung, warum eine Manndeckung gegen Lionel Messi nicht funktioniert.

Obwohl beide Trainer mit Humor und Lob sprachen, offenbarten ihre Worte das taktische Hauptproblem vor dem Finale: Wie viel Freiheit darf man den Stars zweier Generationen im entscheidenden Spiel lassen?

Scaloni über den „einfachsten“ Weg, Yamal zu stoppen

Der argentinische Cheftrainer lobte Lamine Yamals Schnelligkeit, Technik und seine Fähigkeiten in Eins-gegen-Eins-Situationen. Er bezeichnete den spanischen Flügelspieler als einen einzigartigen Fußballer, der seiner Nationalmannschaft in Zukunft noch viel Freude bereiten wird.

„Yamal ist ein wahrer Schatz für den Fußball. Er wird Spanien viel Freude bereiten, aber ich hoffe nicht am Sonntag“, sagte Scaloni.

Der Experte beantwortete die Frage, wie man Yamal stoppen könne, mit Humor. Er sagte, die sicherste Maßnahme wäre es, den Spieler am Spieltag nicht aus seinem Hotelzimmer zu lassen.

Hinter dem Humor verbirgt sich ernsthafte Sorge. Yamal ist zu einer der wichtigsten Waffen Spaniens geworden, um gegnerische Abwehrreihen auf dem Flügel zu knacken, Chancen zu kreieren und das Spieltempo drastisch zu verändern.

De la Fuente über seinen alten Fehlergegen Messi

Der spanische Cheftrainer erklärte, dass es keinen Plan für eine Manndeckung gegen Messi gebe. Er sagte, er habe schon vor vielen Jahren am eigenen Leib erfahren, dass eine solche Taktik ineffektiv sei.

Als De la Fuente in der Jugendabteilung von Sevilla arbeitete, stellte er einen speziellen Spieler gegen den jungen Messi ab. Nachdem der Bewacher eine Gelbe Karte erhalten hatte, wechselte der Trainer ihn aus, woraufhin Messi in kurzer Zeit vier Tore erzielte.

An dieser Stelle muss ein Detail aus dem ursprünglichen Text präzisiert werden: Laut Aussage des Trainers erzielte Messi in jenem Spiel nicht drei, sondern vier Tore. erzielt.

„Wir werden keine Manndeckung gegen ihn organisieren. Aber wir müssen sehr aufmerksam sein und ihm besondere Beachtung schenken“, sagte der spanische Experte.

„Messi selbst ist eine besondere Geschichte“

De la Fuente bezeichnete Messi, der mit 39 Jahren erneut in einem WM-Finale steht, als Fußballlegende. Seiner Meinung nach sollten die Fans sein Spiel genießen, solange der argentinische Kapitän auf dem Platz steht.

Der Trainer deutete an, dass es fast unmöglich sei, Messi mit nur einem Verteidiger zu stoppen. Daher wird erwartet, dass Spanien auf kollektiven Druck, das Schließen von Passwegen und das Verhindern von freien Drehungen mit dem Ball setzt. Dies ist das taktische Fazit aus De la Fuentes Aussage.

Das Finale ist größer als zwei Stars

Obwohl Messi und Yamal die Hauptsymbole des Finales sind, wird das Ergebnis nicht allein von ihren Aktionen abhängen. Spanien setzt auf Ballbesitz und hohes Pressing, während Argentinien auf Erfahrung, Charakter und die Fähigkeit, entscheidende Momente zu nutzen, vertraut.

Weltmeister Argentinien tritt an, um seinen vierten Titel zu gewinnen, während Spanien nach seinem zweiten WM-Pokal strebt. Das entscheidende Spiel findet am 19. Juli im MetLife Stadium in New Jersey statt und beginnt in der Nacht zum 20. Juli um 00:00 Uhr Taschkenter Zeit.

Scaloni möchte Yamal im Hotel lassen, und De la Fuente wird das Stoppen von Messi nicht einem einzigen Spieler anvertrauen. Doch im Finale bleiben Witze außen vor – der Preis für einen einzigen Fehler könnte der Weltmeistertitel sein.