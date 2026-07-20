Messi verlor im Finale, war aber der beste Spieler der WM 2026

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Messi verlor im Finale, war aber der beste Spieler der WM 2026

Die argentinische Nationalmannschaft konnte ihren Titel nach einer 0:1-Niederlage gegen Spanien im Finale der WM 2026 nicht verteidigen. Dennoch beendete der Kapitän, Lionel Messi das Turnier als der am höchsten bewertete Spieler basierend auf individuellen Statistiken.

Laut WhoScored lag die durchschnittliche Bewertung des 39-jährigen Argentiniers bei der Weltmeisterschaft bei 8,82 Punkten. Dies war das beste Ergebnis aller Spieler, die am Wettbewerb teilnahmen.

Messi konnte im Finale nicht die erwartete Leistung abrufen

Im entscheidenden Spiel gegen Spanien waren die Angriffe Argentiniens nicht so effektiv wie erhofft. Auch Messi konnte sein Potenzial gegen die kompakte Defensive des Gegners nicht voll entfalten.

Die reguläre Spielzeit endete mit 0:0. In der 106. Minute der Verlängerung erzielte Ferran Torres das Tor, das Spanien den Sieg und den Weltmeistertitel sicherte.

Das Ergebnis im Finale beeinträchtigte Messis Gesamtbewertung für das Turnier nicht wesentlich. Er behielt seinen Spitzenplatz in der Rangliste dank seiner konstanten und effektiven Spielweise in den vorangegangenen Phasen der WM.

Mbappé und Haaland in den Top Drei

Der zweite Platz in der WhoScored-Rangliste ging an den Stürmer der französischen Nationalmannschaft, Kylian Mbappé Der Torschützenkönig des Turniers erreichte eine Durchschnittsbewertung von 8,17 Punkten.

Der norwegische Stürmer Erling Haaland belegte mit 8,14 Punkten den dritten Platz.

Die Top Drei sehen wie folgt aus:

  1. Lionel Messi — 8,82 Punkte

  2. Kylian Mbappé — 8,17 Punkte

  3. Erling Haaland — 8,14 Punkte

Der deutliche Abstand zwischen Messi und dem zweitplatzierten Mbappé zeigt, wie konstant der Argentinier während des gesamten Turniers agierte.

8 Tore und 4 Vorlagen

Lionel Messi erzielte bei der WM 2026 8 Tore. Dieses Ergebnis brachte ihm den zweiten Platz in der Torschützenliste ein.

Den Goldenen Schuh gewann Kylian Mbappé, der 10 Tore erzielte. Sowohl Messi als auch der französische Stürmer lieferten zudem 4 Vorlagen im Turnierverlauf.

Somit waren beide Spieler direkt an 12 Toren beteiligt. Während Mbappé bei der Anzahl der Tore überzeugte, erzielte Messi aufgrund seines Gesamteinflusses und seiner Beständigkeit eine höhere Durchschnittsbewertung.

Der Pokal ging an Spanien, die Anerkennung an Messi

Argentinien war nah dran, zum zweiten Mal in Folge Weltmeister zu werden, aber ein einziges Tor veränderte im Finale alles. Obwohl das Team das Turnier mit Silbermedaillen beendete, blieb Messi erneut einer der glänzendsten Stars der WM.

Mit 39 Jahren 8 Tore, 4 Vorlagen und eine Durchschnittsbewertung von 8,82 — diese Ergebnisse zeigen, dass Messi auf höchstem Niveau immer noch eine entscheidende Rolle spielt.

Er konnte den Pokal im Finale zwar nicht in die Höhe stemmen, beendete das Turnier jedoch als der am höchsten bewertete Spieler der WM 2026.

Lionel MessiWeltmeisterschaft 2026Kylian MbappéErling HaalandFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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