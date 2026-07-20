Yamal übernimmt die Führung im Rennen um den Ballon d'Or

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Yamal übernimmt die Führung im Rennen um den Ballon d'Or

Nach dem Ende der WM 2026 gibt es einen neuen Favoriten im Kampf um den Ballon d'Or. Nutzer der Plattform Polymarket schätzen die Chancen des spanischen Nationalspielers Lamine Yamal auf den Gewinn der Trophäe auf 51 Prozent.

Zu den Hauptkonkurrenten des 19-jährigen Fußballers zählen Harry Kane, Lionel Messi und Kylian Mbappé. Den aktuellen Daten zufolge liegt Yamal jedoch deutlich vor seinen Verfolgern.

Der Weltmeistertitel stärkt Yamals Chancen

Spanien wurde zum zweiten Mal in der Geschichte Weltmeister, nachdem Argentinien im Finale der WM 2026 nach Verlängerung mit 1:0 besiegt wurde.

Obwohl Ferran Torres das entscheidende Tor erzielte, katapultierten ihn Yamals Leistungen während des Turniers, sein Einfluss auf das Angriffsspiel und sein Beitrag zum Titelgewinn in den Kreis der Top-Favoriten für den Ballon d'Or.

Auf Polymarket wird seine Gewinnwahrscheinlichkeit mit 51 Prozent angegeben. Dies ist ein deutlich höherer Wert als bei den anderen Kandidaten.

Harry Kane auf dem zweiten Platz

Der englische Nationalstürmer Harry Kane belegt mit 27 Prozent den zweiten Platz.

Kanes Kandidatur wird ebenfalls hoch bewertet, doch er liegt 24 Prozent hinter Yamal. Dieser Abstand zeigt, wie die Marktteilnehmer auf die Stimmung nach der Weltmeisterschaft und die Turnierergebnisse der Spieler reagieren.

Die wichtigsten Favoriten auf der aktuellen Liste:

  1. Lamine Yamal — 51 Prozent

  2. Harry Kane — 27 Prozent

  3. Lionel Messi — 8 Prozent

  4. Kylian Mbappé — 4 Prozent

Chancen von Messi und Mbappé gesunken

Obwohl Argentiniens Kapitän Lionel Messi bei der WM 2026 starke individuelle Leistungen zeigte, scheint die Niederlage seiner Mannschaft im Finale seine Chancen beeinträchtigt zu haben.

Polymarket-Nutzer schätzen die Wahrscheinlichkeit, dass Messi den Ballon d'Or gewinnt, auf 8 Prozent.

Der Torschützenkönig des Turniers, Kylian Mbappé, liegt mit 4 Prozent auf dem vierten Platz. Trotz der beeindruckenden persönlichen Statistik des französischen Stürmers können auch mannschaftliche Erfolge ein wichtiger Faktor bei der Abstimmung sein.

Dies ist kein offizielles Ranking

Die Polymarket-Daten sind keine offizielle Entscheidung der Ballon d'Or-Organisatoren oder der abstimmenden Journalisten. Sie basieren auf den bezahlten Prognosen der Plattformteilnehmer.

Daher können sich die Prozentsätze nach weiteren Spielen der Spieler in ihren Vereinen, neuen Auszeichnungen, Verletzungen oder anderen Ereignissen drastisch ändern.

Dennoch zeigt Yamals Führung mit 51 Prozent, wie stark sein Ansehen in der Fußballwelt nach dem Weltmeistertitel gestiegen ist.

Ist Yamal der historischen Trophäe nahe?

Der Titelgewinn Spaniens hat Lamine Yamal einen großen Vorteil verschafft. Sein Schicksal im Rennen um den Ballon d'Or hängt nun von seinen Leistungen auf Vereinsebene, seiner persönlichen Statistik und seinem Spiel im weiteren Saisonverlauf ab.

Bisher haben die Marktteilnehmer ihre Wahl getroffen: Der Hauptfavorit ist Lamine Yamal. Doch bis zum Ende der Abstimmung kann sich die Situation im Rennen noch mehrfach ändern.

Lamine YamalHarry KaneLionel MessiKylian MbappéPolymarket
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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