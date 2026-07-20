Martinez stellt mit 11 Paraden neuen WM-Finalrekord auf

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Martinez stellt mit 11 Paraden neuen WM-Finalrekord auf

Die argentinische Nationalmannschaft konnte ihren Titel nach einer 0:1-Niederlage gegen Spanien im WM-Finale 2026 nicht verteidigen. Dennoch stellte Torhüter Emiliano Martinez im entscheidenden Spiel einen historischen Rekord auf.

Der Torhüter von Aston Villa zeigte während der Partie 11 Paraden. Dies ist die höchste Anzahl an Paraden, die jemals von einem Torhüter in einem WM-Finale erzielt wurde.

Martinez hielt Argentinien lange im Spiel

Spanien erhöhte während des gesamten Finales den Druck auf das gegnerische Tor. In brenzligen Situationen für die argentinische Abwehr bewahrte Martinez sein Team mehrfach vor einem sicheren Gegentor.

Dank seiner souveränen Leistung blieb es in der regulären Spielzeit beim Unentschieden. Viele gefährliche Chancen der spanischen Spieler endeten mit Paraden des argentinischen Torhüters.

So musste die Entscheidung über den Weltmeistertitel in der Verlängerung fallen.

Auch 11 Paraden konnten die Niederlage nicht verhindern

Obwohl Martinez im Finale fast alle Schüsse abwehrte, gelang Spanien in der Verlängerung doch noch der entscheidende Treffer.

In der 106. Minute Ferran Torres erzielte das einzige Tor des Spiels. Die Südamerikaner konnten in der verbleibenden Zeit nicht mehr ausgleichen und verloren mit 0:1.

Somit brachte Martinez' Rekord Argentinien den Pokal nicht ein. Seine Leistung im Finale ermöglichte es dem Team jedoch, bis zur letzten Minute um den Titel zu kämpfen.

Ein neuer Rekord in der Geschichte der WM-Finals

Ein WM-Finale ist für jeden Torhüter eines der Spiele mit dem größten Druck. 11 Schüsse in einer solchen Partie abzuwehren, zeigt das enorme Pensum, das Martinez bewältigte.

Er war nicht nur einer der aktivsten Spieler Argentiniens, sondern setzte auch einen neuen Maßstab in der Statistik der WM-Finals.

Auch wenn das Finalergebnis für die Argentinier schmerzhaft war, wird Martinez' persönliche Leistung als eines der bemerkenswertesten Ereignisse des Turniers in die Geschichte eingehen.

Spanien zum zweiten Mal Weltmeister

Nach dem 1:0-Sieg gewann Spanien zum zweiten Mal in seiner Geschichte den Weltmeistertitel.

Das Team gewann die Trophäe erstmals bei der WM 2010 in Südafrika. Damals besiegten die Spanier die Niederlande im Finale ebenfalls mit 1:0 nach Verlängerung.

16 Jahre später wiederholte sich die Geschichte fast: wieder ein 0:0 nach der regulären Spielzeit, wieder eine Verlängerung und wieder ein einziges Tor zugunsten Spaniens.

Diesmal ging der Pokal an Spanien, aber einer der Spieler, der im Finale den größten Widerstand leistete, war Emiliano Martinez. Er konnte sein Team zwar nicht vor der Niederlage bewahren, schrieb sich aber mit 11 Paraden in die WM-Geschichte ein.

WeltmeisterschaftEmiliano MartinezSpanienArgentinienFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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