Christian Vieri: Ronaldo war im Training nicht zu stoppen

Die italienische Fußballlegende Christian Vieri hat faszinierende Erinnerungen an seine gemeinsame Zeit mit dem brasilianischen Stürmer Ronaldo bei Inter und an seine Eindrücke aus dem Training geteilt. Wie Goal.com berichtet, erinnerte sich der ehemalige Stürmer daran, dass er bewusst zum Mailänder Klub gewechselt war, um mit seinem brasilianischen Partner zu spielen, und dass er angesichts dessen, was er im Training sah, erstaunt loslachen musste. Goal.com berichtet .

Christian Vieri schloss sich Inter vor der Saison 1999/2000 an. Sein Hauptziel war es, mit Ronaldo ein Sturmduo zu bilden. Der Brasilianer spielte damals bereits seit zwei Spielzeiten für den Mailänder Klub und hatte sich zum wichtigsten Star und Symbol der Mannschaft entwickelt. Vieris Ankunft löste unter den Nerazzurri-Fans und in der gesamten Fußballwelt große Begeisterung aus.

Ein historisches Sturmduo und seine Eindrücke aus dem Training

Auf dem Papier galt das Duo Vieri und Ronaldo als eine der gefährlichsten Angriffsformationen im Weltfußball und sogar in der Geschichte von Inter. Ihre herausragenden Fähigkeiten weckten große Hoffnungen auf eine völlige Dominanz in Italien und Europa. In der Sendung The Late Run erzählte Vieri, wie er bereits im ersten Training das Niveau seines neuen Teamkollegen erkannte.

Laut Vieri bewegte sich Ronaldo nicht einfach nur auf dem Platz, sondern ließ Verteidiger mühelos stehen und konnte aus jeder Position treffen. „Er nahm den Ball im Zentrum, dribbelte an allen vorbei und erzielte ein Tor. Ich fing einfach schallend an zu lachen. Die Leute neben mir fragten: ‚Warum lachst du?‘ Ich antwortete: ‚Habt ihr ihn gesehen?‘ Er war so schnell wie Ben Johnson, besaß eine unvergleichliche Technik und war einfach nicht zu stoppen“, erinnert sich Vieri.

Verletzungen machten die Träume zunichte

Das enorme Potenzial auf dem Papier und die aufregende Realität zeigten sich auf dem Platz jedoch unterschiedlich. Die schweren Verletzungen, die Ronaldo plagten, verhinderten, dass dieses Star-Duo sein volles Potenzial entfaltete. Bedauerlicherweise konnten Vieri und Ronaldo gemeinsam keinen großen Titel gewinnen und standen lediglich in 11 Spielen zusammen auf dem Platz.

Insgesamt spielten sie 667 Minuten gemeinsam, wobei ihre gemeinsame Ausbeute auf lediglich drei Tore begrenzt blieb. Während dieser kurzen Zusammenarbeit erzielte Vieri zwei Tore nach Vorlagen von Ronaldo, während Ronaldo einmal traf und Vieri den Assist gab.