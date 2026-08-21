José Mourinho spricht eindringliche Warnung an Real-Madrid-Stars aus

Real Madrids Cheftrainer José Mourinho äußerte sich auf einer Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen Espanyol am zweiten Spieltag von La Liga ausführlich zur aktuellen Situation der Mannschaft und zur Verfassung der Leistungsträger. Wie Goal.com berichtet, forderte der erfahrene Coach seine Spieler auf, sich nicht von übermäßiger Selbstzufriedenheit verleiten zu lassen, und warnte vor den ersten Herausforderungen der Saison. Goal.com berichtet darüber.

Bekanntlich wird dies Real Madrids erstes offizielles Auswärtsspiel in der La-Liga-Saison 2026/27 sein. Das Auftaktspiel gegen Real Sociedad war ausnahmsweise verschoben worden, damit die Spieler, die an der Weltmeisterschaft 2026 teilgenommen hatten, zusätzliche Ruhe- und Erholungszeit erhalten konnten. Dadurch war der Kader während der Saisonvorbereitung in verschiedene Gruppen aufgeteilt.

Mourinhos Sorgen um die Vorbereitung

Auf der Pressekonferenz betonte der Trainer ausdrücklich, wie schwierig es gewesen sei, die Mannschaft auf ein einheitliches Fitnessniveau zu bringen. Seinen Worten zufolge hatten einige Spieler bereits 36 Trainingseinheiten und mehr als sechs Spiele absolviert, während andere mit einer kurzen Vorbereitungszeit und wenigen Partien auskommen mussten.

Daher erklärte José Mourinho, dass von den Spielern Geduld und maximale Verantwortung verlangt würden und die Schwierigkeiten nur vorübergehender Natur seien. „Reden ist einfach, aber Handeln ist schwieriger“, richtete der Trainer eine charakteristisch deutliche Botschaft an die Stars von Real Madrid.

Das Potenzial des Gegners und die Stimmung im Team

Der morgige Gegner Espanyol ist hervorragend in die Saison gestartet. Die Katalanen erzielten im Heimspiel gegen Levante drei Tore, blieben ohne Gegentreffer und feierten einen deutlichen Sieg, mit dem sie ihre ersten drei Punkte holten. Vor den eigenen Fans werden die Gastgeber mit großer Zuversicht auflaufen.

Mourinho schätzte das Potenzial des Gegners hoch ein und sagte: „Sie sind eine gute Mannschaft. Teams, die lange unter demselben Trainer spielen, verfügen über eine hervorragende Vorbereitung und eine eigene Dynamik. Espanyol spielt guten Fußball und hat große Ambitionen. Wir sind bereit für das Spiel gegen sie.“

Mit Blick auf seine eigene Verfassung zu Saisonbeginn fügte der Coach hinzu, dass er sich ruhig fühle und für eine weitere interessante Herausforderung in der Liga bereit sei. Für die Real-Madrid-Stars Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham und die anderen Führungsspieler dürfte diese Saison zu einem echten Charaktertest werden.