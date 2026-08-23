Rekordtransfer: Manchester City verpflichtet Wunderkind der marokkanischen Nationalmannschaft

·72·Sport
Rekordtransfer: Manchester City verpflichtet Wunderkind der marokkanischen Nationalmannschaft

Einer der größten und spektakulärsten Deals des Sommertransferfensters ist perfekt. Der englische Meister Manchester City hat den Transfer des 18-jährigen zentralen Mittelfeldspielers vom französischen Klub Lille, Ayyoub Bouaddi, erfolgreich abgeschlossen.

RMC Sport Journalist Fabrice Hawkins berichtet, dass die Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen zu einer vollständigen Einigung geführt haben. Auch Transfer-Experte Fabrizio Romano hat diesen riesigen Deal offiziell bestätigt.

Ein absoluter Rekord für Lille und ein Bonussystem

Diese Vereinbarung schlägt finanziell ein neues Kapitel im französischen Fußball auf:

  • Ablösesumme: Manchester Cityzahlt für den 18-jährigen marokkanischen Mittelfeldspieler insgesamt 100 Millionen Euro inklusive erfolgsabhängiger Boni;

  • Historischer Verkauf: Diese Summe markiert den teuersten und rekordverdächtigsten Verkauf in der gesamten Geschichte des Vereins Lille.

Bouaddis Karriere: Ligue 1 und WM-2026 Erfahrung

Trotz seines jungen Alters verfügt Ayyoub Bouaddi bereits über hochkarätige Spielerfahrung auf den großen Fußballbühnen:

  • Rolle in der französischen Meisterschaft: In der vergangenen Saison absolvierte er insgesamt 30 Spiele für Lille in der Ligue 1 und lieferte 1 Vorlage (er erhielt dabei 7 gelbe und 1 rote Karte);

  • WM-Erfolg: Bouaddi nahm mit der marokkanischen Nationalmannschaft an 5 Spielen der Weltmeisterschaft 2026 teil und erregte international die Aufmerksamkeit von Experten.

Manchester Cityzielt mit diesem strategischen Kauf darauf ab, das Mittelfeld langfristig zu verstärken und einen Anführer der neuen Generation aufzubauen.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

„Der Ausschluss von der WM 2026 hat ihm geholfen“: Gary Neville kommentiert das Comeback von Cole Palmer„Der Ausschluss von der WM 2026 hat ihm geholfen“: Gary Neville kommentiert das Comeback von Cole PalmerHeute, 12:29Gerüchte über einen Wechsel von Erling Haaland zum FC Barcelona in der DiskussionGerüchte über einen Wechsel von Erling Haaland zum FC Barcelona in der DiskussionHeute, 12:13Fußballabend: Topspiel in Samarkand und 3 heiße Partien des 19. SpieltagsFußballabend: Topspiel in Samarkand und 3 heiße Partien des 19. SpieltagsHeute, 10:44Islam Makhachev enthüllt das Geheimnis hinter seinem hart erkämpften Sieg gegen Ian GarryIslam Makhachev enthüllt das Geheimnis hinter seinem hart erkämpften Sieg gegen Ian GarryHeute, 10:40Brian Madjo: Erling Haalands Vorbild und die Zukunft der englischen NationalmannschaftBrian Madjo: Erling Haalands Vorbild und die Zukunft der englischen NationalmannschaftHeute, 10:3620 Millionen pro Jahr: Details zum Transfer von Gabriel Martinelli nach Saudi-Arabien20 Millionen pro Jahr: Details zum Transfer von Gabriel Martinelli nach Saudi-ArabienHeute, 09:20
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Cristiano Ronaldo Als Warnung Für Harry Kane
Cristiano Ronaldo Als Warnung Für Harry Kane