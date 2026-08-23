Einer der größten und spektakulärsten Deals des Sommertransferfensters ist perfekt. Der englische Meister Manchester City hat den Transfer des 18-jährigen zentralen Mittelfeldspielers vom französischen Klub Lille, Ayyoub Bouaddi, erfolgreich abgeschlossen.

RMC Sport Journalist Fabrice Hawkins berichtet, dass die Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen zu einer vollständigen Einigung geführt haben. Auch Transfer-Experte Fabrizio Romano hat diesen riesigen Deal offiziell bestätigt.

Ein absoluter Rekord für Lille und ein Bonussystem

Diese Vereinbarung schlägt finanziell ein neues Kapitel im französischen Fußball auf:

Ablösesumme: Manchester Cityzahlt für den 18-jährigen marokkanischen Mittelfeldspieler insgesamt 100 Millionen Euro inklusive erfolgsabhängiger Boni;

Historischer Verkauf: Diese Summe markiert den teuersten und rekordverdächtigsten Verkauf in der gesamten Geschichte des Vereins Lille.

Bouaddis Karriere: Ligue 1 und WM-2026 Erfahrung

Trotz seines jungen Alters verfügt Ayyoub Bouaddi bereits über hochkarätige Spielerfahrung auf den großen Fußballbühnen:

Rolle in der französischen Meisterschaft: In der vergangenen Saison absolvierte er insgesamt 30 Spiele für Lille in der Ligue 1 und lieferte 1 Vorlage (er erhielt dabei 7 gelbe und 1 rote Karte);

WM-Erfolg: Bouaddi nahm mit der marokkanischen Nationalmannschaft an 5 Spielen der Weltmeisterschaft 2026 teil und erregte international die Aufmerksamkeit von Experten.

Manchester Cityzielt mit diesem strategischen Kauf darauf ab, das Mittelfeld langfristig zu verstärken und einen Anführer der neuen Generation aufzubauen.