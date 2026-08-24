„Ich bin zufrieden mit ihnen“: Luis Enrique verrät das Geheimnis des harten Comebacks gegen Rennes

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„Ich bin zufrieden mit ihnen“: Luis Enrique verrät das Geheimnis des harten Comebacks gegen Rennes

Im Eröffnungsspiel der neuen Ligue 1-Saison sah sich der amtierende Meister PSG im Stadion von Rennes unerwartetem Druck gegenüber. Nach einem 0:2-Rückstand zur Halbzeit erreichten die Pariser dank taktischer Umstellungen und der Aktivität der eingewechselten Spieler ein hart erkämpftes 2:2-Unentschieden.

Nach dem Spiel äußerte sich der Cheftrainer der Pariser Luis Enrique in einem Interview auf der offiziellen Website des Vereins offen zu den schwierigen Situationen auf dem Platz.

„In der ersten Halbzeit haben wir die Kontrolle verloren“: Das offene Geständnis des Trainers

Der spanische Taktiker verschwieg nicht den starken Druck des Gegners und die anfänglichen Fehler seines Teams:

„Dieses Spiel war schwieriger als gewöhnlich. In der ersten Halbzeit gab es Situationen, die wir überhaupt nicht kontrollieren konnten. Es war sehr schwierig.“, sagte Enrique.

Der Trainer der Pariser betonte, dass die Erklärungen in der Pause und die taktischen Korrekturen eine entscheidende Rolle dabei spielten, das Team vor einer Niederlage zu bewahren.

„Fünf Spieler haben ihre Aufgaben perfekt erfüllt“

Luis Enrique hob die Einwechselspieler als den Faktor hervor, der das Spielgeschehen veränderte:

  • Die Kraft der Bank: „Wir haben versucht, einige Änderungen vorzunehmen, und ich bin besonders zufrieden mit den fünf Spielern, die während des Spiels von der Bank kamen. Sie alle haben ihre Aufgaben perfekt erfüllt.“;

  • Unterstützung der Fans: „Die Fans sind großartig. Egal wie unser Team spielt, sie schenken uns immer ihr Vertrauen. Wir danken ihnen und ich hoffe, dass wir in den kommenden Spielen deutlich besser spielen können.“.

Zur Erinnerung: Der Doppelpack (71. und 82. Minute) des neuen spanischen Stürmers Ferran Torres, der in der 46. Minute eingewechselt wurde, bewahrte PSG vor einer sicheren Auswärtsniederlage.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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