Ehemalige Liverpool-Stars in der Türkei: Fabinho wechselt zu Trabzonspor

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Ehemalige Liverpool-Stars in der Türkei: Fabinho wechselt zu Trabzonspor

Der türkische Verein Trabzonspor hat offiziell einen weiteren hochkarätigen Transfer bekannt gegeben. Der erfahrene brasilianische defensive Mittelfeldspieler Fabinho hat bei dem türkischen Klub unterschrieben und wird seine Karriere in der Süper Lig fortsetzen.

Wechsel von Saudi-Arabien in die Türkei als ablösefreier Spieler

Zuvor Saudi-ArabienFabinho, der zuvor für Al-Ittihad spielte, schloss sich Trabzonspor als ablösefreier Spieler an, nachdem sein Vertrag bei dem Team aus Dschidda ausgelaufen war. Die genaue Laufzeit der Vereinbarung wurde bisher nicht bekannt gegeben.

Fabinhos Transfer und Statistiken in Zahlen

Kennzahlen

Details und Informationen

Spieler

Fabinho (Brasilien)

Neuer Verein

Trabzonspor (Türkei)

Vorheriger Verein

Al-Ittihad (Saudi-Arabien)

Transferstatus

Ablösefrei (Kostenlos)

Ehemaliger Teamkollege

Mohamed Salah (derzeit bei Trabzonspor)

Leistung in der letzten Saison

43 Spiele, 3 Tore, 4 Vorlagen

Wieder vereint mit Salah

Bemerkenswert ist, dass auch Fabinhos ehemaliger Liverpool-Teamkollege, der ägyptische Stürmer Mohamed Salah, für Trabzonspor spielt. Somit werden die beiden Stars, die gemeinsam an der Anfield Road große Titel gewannen, nun in der türkischen Liga Seite an Seite spielen.

In der vergangenen Saison absolvierte der brasilianische Mittelfeldspieler insgesamt 43 Pflichtspiele für den saudi-arabischen Klub, wobei er 3 Tore erzielte und 4 Vorlagen gab.

Glauben Sie, dass das Duo Fabinho und Mohamed Salah Trabzonspor zum Meistertitel in der türkischen Süper Lig führen kann?

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese sensationelle Transfermeldung mit anderen Fußballfans!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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