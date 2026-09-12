„Das Ziel ist der Premier-League-Titel!“: Xabi Alonso verspricht, Chelsea an die Spitze zurückzuführen

Mit Beginn der neuen Premier-League-Saison hat das Titelrennen seine intensivste Phase erreicht. Xabi Alonso, einer der talentiertesten Trainer der Welt, der während des Sommertransferfensters das Ruder beim Londoner Klub Chelsea übernahm, hat die großen und kompromisslosen Pläne des Teams für die laufende Saison öffentlich bekannt gegeben. Der spanische Fachmann betonte klar, dass die „Blues“ nicht nur um einen Platz unter den ersten Vier kämpfen werden, sondern direkt um den Premier-League-Titel und die wichtigsten Trophäen in allen Wettbewerben. Nach 6 Punkten aus den ersten 3 Saisonspielen und dem Verfolgen von Manchester City, bestreiten die „Blues“ heute Abend, den 12. September, ihr nächstes wichtiges Heimspiel. Welche neue Siegermentalität formt Xabi Alonso an der Stamford Bridge, wie werden die Titelchancen des Teams bewertet und was ist die größte Spannung vor dem heutigen Spiel gegen Hull City?

„Die Fans müssen stolz auf uns sein!“: Xabi Alonsos markante Aussage

Xabi Alonso, der vor der neuen Saison zu Chelsea kam, zeigte in einem Gespräch mit der Presse seine kompromisslose Haltung:

„Premier-League-Titel und alle Trophäen“: „Unser Ziel in dieser Saison ist es, um den Premier-League-Titel und jede mögliche Trophäe zu kämpfen“, definierte der spanische Cheftrainer die Ambitionen des Teams fest;

Das Vertrauen der Fans zurückgewinnen: Alonso fuhr fort: „Genau das wird unsere Fans dazu bringen, stolz auf uns zu sein“, und versprach, die lang ersehnten Träume der Fans auf den Tribünen der Stamford Bridge zu verwirklichen;

Anspruch auf Maximalismus: Der Trainer hat es sich zur Priorität gemacht, ein Kämpferteam aufzubauen, das in jedem Turnier, jedem Pokal und um jeden Punkt maximal kämpft.

Fazit der ersten 3 Runden: 4. Platz und 3 Punkte Rückstand auf City

Der Zustand des Londoner Teams zu Saisonbeginn spiegelt sich in folgenden Zahlen wider:

3 Spiele — 6 Punkte: Die „Blues“ unter Alonso konnten in den ersten 3 Meisterschaftsrunden 6 Punkte sammeln;

Stabilität in den Top Vier: Chelsea belegt derzeit den 4. Platz in der Premier-League-Tabelle und bleibt in unmittelbarer Nähe zur Spitzengruppe;

Manchester CityAbstand beträgt nur 3 Punkte: Der Rückstand auf den Tabellenführer, die „Citizens“, beträgt nur einen Sieg, also 3 Punkte, was jede weitere Runde zu einem entscheidenden Kampf macht.

Heute heißer Fußball an der Stamford Bridge: Anpfiff um 19:00 Uhr!

Im Rahmen des 4. Spieltags der Premier League stehen Alonsos Schützlinge vor einem ernsthaften Test zu Hause:

Gegner — Hull City: Chelsea empfängt heute, am 12. September, Hull City zu Hause;

Spielzeit: Diese Begegnung beginnt genau um 19:00 Uhr Taschkenter Zeit;

Nur der Sieg zählt: Ein Punktverlust zu Hause könnte die Konkurrenten im Titelrennen vorbeiziehen lassen, daher wird von Chelsea erwartet, dass sie von der ersten Minute an offensiven und druckvollen Fußball zeigen.

Die Ankunft von Xabi Alonso hat dem Londoner Klub eine neue taktische Tiefe und eine Siegermentalität verliehen. Nun werden die Ergebnisse auf dem Platz und das heutige Spiel zeigen, wie berechtigt diese großen Ansprüche der Londoner sind.

Glauben Sie, dass das neue Chelsea unter der Leitung von Xabi Alonso Manchester Cityund Arsenal bis zum Ende ebenbürtig um den Titel kämpfen kann? Werden die Londoner im heutigen Spiel einen überzeugenden Sieg einfahren oder kann Hull City für eine Sensation sorgen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des spannenden Premier-League-Duells mit allen Fußballfans und Chelsea-Anhängern!