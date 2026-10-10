Das zweite Oktoberwochenende bietet Fußballfans weltweit eine echte Superwoche. In der Premier Leaguesorgen intensive Duelle, der Titelkampf in Spanien, die überraschende Tabellenführung in der Serie A sowie das Aufeinandertreffen der Giganten in der Saudi Pro League zweifellos dafür, dass die Fans an den Bildschirmen kleben werden.

Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Übersicht der 7 wichtigsten Spiele am Wochenende und der damit verbundenen Intrigen.

Samstag, 10. Oktober: Londoner Revanche, Druck im Old Trafford und das Duell der Stars

1. Arsenal — Leeds (PL, 16:30)

Die Hauptintrige: Die unerwartete 0:3-Niederlage gegen Brighton war eine kalte Dusche für die Schützlinge von Mikel Arteta. Jetzt müssen sie das verlorene Vertrauen zurückgewinnen.

Faktoren und Statistik: Leeds ist bereit, seine ungeschlagene Serie in der Liga fortzusetzen und harten Widerstand zu leisten. Doch die Geschichte spricht für die Londoner – unter Arteta hat Arsenal zu Hause sechs Spiele in Folge gegen Leeds gewonnen.

2. Manchester United — Tottenham (PL, 21:30)

Die Hauptintrige: Der Überlebenskampf zweier englischer Giganten, die einen sehr unglücklichen Saisonstart hingelegt haben.

Lage: Trotz großer Sommertransfers ist Tottenham nach einer 2:3-Niederlage gegen Aston Villa auf den Tabellenkeller abgerutscht. Manchester United, das in der Liga erst einen Sieg verbuchen konnte, leidet unter Verletzungen im Lazarett und mangelnder Konstanz. Dieses Duell ist für beide Seiten der einzige Weg aus der psychologischen Krise.

3. Barcelona — Getafe (La Liga, 21:30)

Die Hauptintrige: Die absolute Dominanz der Katalanen unter Hansi Flick.

Statistische Überlegenheit: Barça hat alle ersten 8 Spiele gewonnen und dabei 36 Tore erzielt (durchschnittlich 4,5 Tore pro Spiel). Dank der beeindruckenden Produktivität von Raphinha ist das Team zu einer unaufhaltsamen Kraft geworden. Getafe hingegen schießt nicht nur wenige Tore (nie mehr als 2 pro Spiel), sondern konnte seit 2018 auswärts keinen Punkt mehr gegen Barcelona holen.

4. Al-Hilal — Al-Ittihad (Saudi Pro League, 23:00)

Die Hauptintrige: Der Titelkampf zwischen den zwei mächtigsten Superclubs der Arabischen Halbinsel.

Duell der Stars: Bei Al-Hilal stehen Koulibaly, Theo Hernandez, Ollie Watkins und Martinelli auf dem Platz, während der ungeschlagene Klub aus Dschidda von Wijnaldum, Bergwijn und En-Nesyri angeführt wird. Die Teams, die sich in 7 Runden insgesamt 11 Siege geteilt haben, werden die Tabellenspitze unter sich ausmachen.

5. Real Madrid — Villarreal (La Liga, 23:59)

Die Hauptintrige: Die „Königlichen“ stehen vor einem schwierigen Kalender und defensiven Problemen.

Verluste: Mbappés Rückkehr von der Nationalmannschaft mit einer Verletzung, Vinícius' Torflaute und die angespannte Lage in der Innenverteidigung erschweren die Pläne von José Mourinho. Vor den schweren Spielen gegen Roma, Sevilla, Leipzig und Barcelona müssen die Madrilenen das „Gelbe U-Boot“ schlagen.

Sonntag, 11. Oktober: Römische Renaissance und das Superclásico an der Anfield Road

6. Como — Roma (Serie A, 15:30)

Die Hauptintrige: Die Reise des sensationellen Tabellenführers Roma in die Festung von Fàbregas.

Spielwert: Die Römer führen die Tabelle an, nachdem sie zum ersten Mal seit der Saison 2014/15 die ersten 5 Runden ungeschlagen überstanden haben (das Duo Malen und Dybala ist in hervorragender Form). Doch Como ist zu Hause ein gefährlicher Gegner: Die Tradition, dass in den bisherigen 4 Duellen zwischen den beiden Teams jeweils die Heimmannschaft gewann, hält an.

7. Liverpool — Manchester City (PL, 20:30)

Die Hauptintrige: Das Duell einer neuen Ära in England – Andoni Iraola vs. Enzo Maresca.

Chance für Khusanov: Für Manchester City, das unter dem Druck der finanziellen Anschuldigungen einer unabhängigen Kommission steht, wird dieses Spiel ein Test für den Charakter. Im Spiel gegen das ungeschlagene Liverpool, das in einer Unentschieden-Serie steckt, wird die Einsatzwahrscheinlichkeit des usbekischen Verteidigers Abdukodir Khusanovhoch eingeschätzt – es wird erwartet, dass der italienische Spezialist auf eine defensive Rotation setzt, um den Druck an der Anfield Road zu bewältigen.

Diese intensiven Spiele der Woche werden voraussichtlich nicht nur die Tabelle verändern, sondern auch die allgemeine Titelintrige der Saison bestimmen.