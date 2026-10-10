Nurbek Oralbays Gegner bei den Asienspielen, To‘rabek Habibullayev, fällt aus

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Nurbek Oralbays Gegner bei den Asienspielen, To‘rabek Habibullayev, fällt aus

Der Silbermedaillengewinner der Olympischen Sommerspiele Paris 2024 und bekannte kasachische Boxer Nurbek Oralbay hat sich nach den Asienspielen in Japan eine schwere Verletzung zugezogen. Laut dem Sportjournalisten Aslan Kajenov kann der Boxer, der in der Gewichtsklasse bis 90 kg antritt, aufgrund dieser Verletzung nicht an der nationalen Meisterschaft teilnehmen.

Der Sportler kontaktierte den Journalisten persönlich, um die Situation zu klären, und erklärte sich bereit, medizinische Unterlagen vorzulegen, um jegliche Zweifel bei den einheimischen Fans auszuräumen.

„Schwere Schulterverletzung“: Die Erklärung von Aslan Kajenov

Der Journalist merkt an, dass Nurbek Oralbay die schwere Verletzung in einem intensiven Kampf gegen den usbekischen Boxer erlitten hat:

  • Einzelheiten zur Verletzung: „Nurbek hat mich selbst kontaktiert. Er sagt, dass er aufgrund der Verletzung bei der kasachischen Meisterschaft nicht in den Ring steigen kann. In dem kompromisslosen Kampf gegen To‘rabek Habibullayev hat er sich eine schwere Schulterverletzung zugezogen“, schreibt Kajenov.

  • Transparenz und Beweise: Um Gerüchten entgegenzuwirken, der Sportler würde dem Wettbewerb ausweichen, betonte er, dass er bei Bedarf bereit sei, die offiziellen ärztlichen Atteste und MRT-Bilder vorzulegen.

  • Anspruch auf die Führung: Oralbay betonte zudem, dass er keine Angst vor der internen Konkurrenz in seiner Gewichtsklasse habe und nach seiner Genesung beweisen wolle, dass er immer noch in Kasachstander stärkste Boxer ist.

Das usbekisch-kasachische Duell bei den Asienspielen

Im Rahmen der Asienspiele 2026 endeten die Kämpfe in der Gewichtsklasse bis 90 kg für Nurbek Oralbay unerwartet ohne Medaille:

  • Achtelfinale: Der kasachische Boxer startete souverän in das Turnier und besiegte den Afghanen Silab Nuri mit 5:0.

  • Viertelfinal-Duell: Im nervenaufreibenden Kampf um das Halbfinale und eine garantierte Medaille war der Vertreter Usbekistans, To‘rabek Habibullayev, sein Gegner. Nach einer geteilten Entscheidung der Kampfrichter (2:3) gewann Habibullayev und warf den Olympia-Vizechampion aus dem Wettbewerb.

  • To‘rabeks Meisterschaft: Nach diesem Kampf war der junge usbekische Boxer in Hochform und besiegte in den folgenden zwei Runden alle seine Gegner, gewann die Goldmedaille der Asienspiele und stieg auf das oberste Treppchen des Podiums.

Derzeit setzt der kasachische Boxer seine medizinische Behandlung fort und bereitet sich nach vollständiger Genesung auf eine Revanche bei neuen internationalen Turnieren vor.

Nurbek OralbayAsienspiele 2026Kasachische MeisterschaftTo‘rabek HabibullayevBoxen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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