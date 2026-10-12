Vier Kämpfer erhalten beim UFC Fight Night 290 Turnier 100.000 Dollar Preisgeld

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Vier Kämpfer erhalten beim UFC Fight Night 290 Turnier 100.000 Dollar Preisgeld

In Las Vegas, USA, fand das UFC Fight Night 290 Turnier statt, das den Fans durch kompromisslose Kämpfe und spektakuläre Finishes in Erinnerung bleiben wird. Nach Abschluss des Wettbewerbs verdoppelte die Promotion-Leitung die Boni für die besten Teilnehmer des Abends auf eine außergewöhnliche Summe von 100.000 US-Dollar an nicht garantierten Preisgeldern.

Vier Athleten, angeführt vom Hauptkämpfer Brendan Allen, erhielten neben ihren garantierten Gagen diesen großen Bonus.

Die besten Leistungen des Abends: Wer erhielt 100.000 Dollar?

Vier Kämpfer, die ihre Gegner während des Turniers vorzeitig besiegten, wurden von der Organisation am höchsten bewertet:

  • Brendan Allen: Im Hauptkampf im Mittelgewicht besiegte der US-Amerikaner den Briten Christian Leroy Duncan dramatisch durch einen Rear-Naked Choke in der 5. Runde und sicherte sich den Hauptbonus;

  • Andre Fili: Der erfahrene US-amerikanische Federgewichtler erhielt den 100.000-Dollar-Bonus für seinen vorzeitigen Knockout-Sieg;

  • Otari Tanzilov: Der georgische Leichtgewichtler schickte seinen Gegner spektakulär auf die Bretter und wurde als „Performance of the Night“ ausgezeichnet;

  • Alis Pereira: Die brasilianische Kämpferin fügte ihrer russischen Gegnerin bereits in der ersten Runde schwere Verletzungen zu. Infolgedessen musste die Gegnerin den Kampf nach der Pause abbrechen, und Pereira wurde ebenfalls mit dem 100.000-Dollar-Preisgeld belohnt.

Zusätzliche Boni und Strafen für vorzeitige Siege

Die Promotion ließ auch eine Reihe anderer Athleten, die ihre Kämpfe vorzeitig beendeten, nicht unbeachtet:

  • Empfänger von 25.000 Dollar: Für ihre vorzeitigen Siege erhielten Julius Walker, Francisco Prado, Niko Price und Allen Frey jeweils einen zusätzlichen Bonus von 25.000 Dollar;

  • Bestrafter Kämpfer wegen Gewichtsproblemen: Obwohl Brendson Rineyro seinen Kampf erfolgreich beendete, wurde er aufgrund des Verfehlens des Gewichtslimits beim offiziellen Wiegen vor dem Event vollständig von den Bonusgeldern ausgeschlossen.

Das UFC Fight Night 290 Turnier bot den Athleten einen großen finanziellen Anreiz und brachte neue Intensität in das Titelrennen der Divisionen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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