Manchester City-Stürmer Erling Haaland äußerte sich zum Unentschieden gegen Napoli. Er erklärte, dass die Mannschaft nicht gut genug gespielt und dem Gegner in der Offensive zu viele Räume gelassen habe.

„Wir haben am Ende versucht, das Tor zu erzielen, aber es ist uns nicht gelungen. Wir haben nicht gut genug agiert und dem Gegner erlaubt, zu leicht Chancen vor unserem Tor zu kreieren. Wir hatten das Spiel nicht unter Kontrolle und konnten in der Offensive nicht so spielen, wie wir es wollten.

Fußball ist gleichzeitig einfach und komplex. Wenn man gewinnt, scheint alles leicht und verständlich. Wenn man nicht gewinnt, beginnt man, alles zu hinterfragen. Eigentlich sollte man nicht zu viel nachdenken, sondern einfach spielen. Aber das in die Praxis umzusetzen, ist nicht so einfach.

Wir haben viele hochkarätige Spieler in unserem Team. Jeder von uns muss sein volles Potenzial ausschöpfen. Wir müssen zusammenhalten, eine positive Einstellung bewahren, mit mehr Energie auf dem Platz agieren und alles geben“, sagte Haaland.