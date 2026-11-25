„Manchester United“ und der Mittelfeldspieler der portugiesischen Nationalmannschaft, Bruno Fernandes, reagierte auf die Vorwürfe der Mutter des 41-jährigen legendären Stürmers Cristiano Ronaldo. Zuvor hatte Ronaldos Mutter geäußert, dass ihrem Sohn in der Nationalmannschaft nicht genügend Respekt entgegengebracht wurde.

„Er ist für uns alle das wichtigste Vorbild“

In einem Interview mit der renommierten portugiesischen A Bola betonte Fernandes, dass seine Teamkollegen stets versucht hätten, Ronaldo sowohl als Fußballer als auch als Mensch hoch zu schätzen, er jedoch dessen persönliche Gefühle nicht leugnen könne:

„Vielleicht hat Cristiano die Situation tatsächlich so empfunden. Alle in der Nationalmannschaft haben immer versucht, ihm den größtmöglichen Respekt entgegenzubringen. Er ist für uns alle das wichtigste Vorbild. Wenn er diesen Respekt nicht gespürt hat, wer bin ich dann, um das Gegenteil zu behaupten? Als Nationalspieler kann ich sagen, dass wir bei allem, was wir getan haben, darauf abgezielt haben, ihm nicht nur als Fußballer, sondern auch als Mensch Respekt zu zollen.“ — Bruno Fernandes (aus dem Interview mit A Bola)

Details der Situation und Standpunkte der Parteien