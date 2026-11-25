UFC-Leichtgewichtschampion Islam Makhachev teilte in einem exklusiven Interview mit dem Fernsehsender «Match TV» seine Pläne für den nächsten Kampf und die Vorbereitungen mit. Der Athlet gab bekannt, dass er ab dem ersten Monat des kommenden Jahres 2027 mit dem Training beginnen wird.

Der Herausfordererkampf bestimmt den Gegner

Islam Makhachev erklärte, dass er auf das Ergebnis des entscheidenden Duells im Januar wartet, um seinen Meisterschaftsgürtel in seiner Gewichtsklasse zu verteidigen:

— Ich warte auf den Herausfordererkampf im Januar. Danach wird feststehen, gegen wen ich kämpfen werde. — Wird es einer aus dem Paar Morales — Prates sein? — Ja, einer von ihnen. — Im Sommer? — Ich weiß es nicht. Ich beginne im Januar mit der Vorbereitung, aber das wird auch von ihnen abhängen. — Islam Makhachev

Datum und Ort des Kampfes stehen fest