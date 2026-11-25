UFC-Champion Islam Makhachev spricht über seinen nächsten Kampf und potenzielle Gegner
UFC-Leichtgewichtschampion Islam Makhachev teilte in einem exklusiven Interview mit dem Fernsehsender «Match TV» seine Pläne für den nächsten Kampf und die Vorbereitungen mit. Der Athlet gab bekannt, dass er ab dem ersten Monat des kommenden Jahres 2027 mit dem Training beginnen wird.
Der Herausfordererkampf bestimmt den Gegner
Islam Makhachev erklärte, dass er auf das Ergebnis des entscheidenden Duells im Januar wartet, um seinen Meisterschaftsgürtel in seiner Gewichtsklasse zu verteidigen:
— Ich warte auf den Herausfordererkampf im Januar. Danach wird feststehen, gegen wen ich kämpfen werde.
— Wird es einer aus dem Paar Morales — Prates sein?
— Ja, einer von ihnen.
— Im Sommer?
— Ich weiß es nicht. Ich beginne im Januar mit der Vorbereitung, aber das wird auch von ihnen abhängen.
— Islam Makhachev
Datum und Ort des Kampfes stehen fest
Der überaus wichtige Kampf zwischen Carlos Prates und Michael Morales, der den offiziellen Herausforderer auf den UFC-Titel bestimmen wird, 31. Januar 2027 findet in Toronto, Kanada, im Rahmen des Turniers UFC 336 statt. Der Sieger dieses Duells wird höchstwahrscheinlich gegen Islam Makhachev um den Meisterschaftsgürtel in das Oktagon steigen.
Islam Makhachevs Pläne und der Herausfordererkampf
Datum / Zeitraum
Veranstaltung und Prozesse
Details
Januar 2027
Beginn des Trainings
Makhachev beginnt ab dem neuen Jahr mit der Vorbereitung auf den kommenden Kampf
31. Januar 2027
Herausfordererkampf
Carlos Prates VS Michael Morales
Turnier
UFC 336
Toronto (Kanada)
Mögliche Runde
Sommermonate (2027)
Der genaue Termin hängt vom körperlichen Zustand und der Erholung des Herausforderers ab
Wer wird Ihrer Meinung nach das Duell zwischen Carlos Prates und Michael Morales gewinnen und es verdienen, im Titelkampf gegen Islam Makhachev anzutreten?
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