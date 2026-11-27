Javohir Sindarov und die dritte Partie des Weltmeisterschaftskampfes zwischen ihm und dem amtierenden Weltmeister Gukesh D. endete ebenfalls unentschieden. Bei der Begegnung am 26. November in Genf konnte keiner der beiden Schachspieler einen Sieg erringen.

Der usbekische Schachspieler, der mit den weißen Steinen spielte, einigte sich mit seinem Gegner auf ein Remis. Somit bleibt der Gesamtstand nach den ersten drei Partien des Duells bei 1,5:1,5.