Renommiertes französisches Magazin analysiert die 2. Partie des Weltmeisterschaftskampfes
Das renommierte französische Schachmagazin — Europe Echecs Im Rahmen des Weltmeisterschaftskampfes, der in der Nähe von Genf in der Schweiz ausgetragen wird, hat der usbekische Großmeister Javohir Sindarov und der amtierende Weltmeister aus Indien, Gukesh Dommaraju ihre Analyse zur 2. Partie veröffentlicht. Sports.kz berichtet, dass ausländische Experten den usbekischen Herausforderer im positionellen Kampf und in der Eröffnungsvorbereitung als überlegen einstuften.
20 Züge, 40 Minuten Zeitvorteil und ein überraschendes Remis
Die zweite Partie endete nach nur 20 Zügen durch eine dreifache Stellungswiederholung mit einem Remis. Die französischen Experten betonten, dass der amtierende Weltmeister mit den weißen Steinen unentschlossen spielte und Javohir Sindarov seinen Gegner in puncto Vorbereitung erneut übertraf:
«20 Züge, Stellungswiederholung und Handschlag. Wir hatten etwas mehr Spannung von dieser Begegnung erwartet... Hätte Gukesh mit den weißen Figuren nicht entschlossener agieren müssen?
Der Weltmeister wählte das Londoner System. Im 15. Zug verschärfte Sindarov mit dem Zug
...f5die Stellung. Gukesh benötigte fast eine halbe Stunde, um den Zug
16.f3zu finden, wodurch der Herausforderer einen Zeitvorteil von etwa 40 Minuten erlangte. Vier Züge später endete das Spiel durch Stellungswiederholung, obwohl die Partie noch Möglichkeiten zum Weiterspielen bot.
Der usbekische Schachspieler war seinem Gegner in der Eröffnungsvorbereitung und im Zeitmanagement erneut überlegen. Am Donnerstag spielt er mit den weißen Figuren.», — schrieb Europe Echecs.
Details und Reglement des Weltmeisterschaftskampfes
Statistiken
Details und Regeln
Aktueller Spielstand
1 : 1 (nach der 2. Partie)
Nächste 3. Partie
Heute (Donnerstag) — Javohir Sindarov mit den weißen Steinen spielt
Austragungsort
Schweiz, Gemeinde Cologny bei Genf — Fondation Martin Bodmer
Format des Kampfes
14 klassische Partien (7,5 Punkte sind für den Weltmeistertitel erforderlich)
Datum des Tie-Breaks
Falls der Punktestand nach 14 Partien 7:7 beträgt, wird der Sieger am 12. Dezember im Tie-Break ermittelt
Somit wird unser Landsmann Javohir Sindarov in der heutigen 3. Partie den Vorteil der weißen Steine genießen.
Glauben Sie, dass Javohir Sindarov in der heutigen 3. Partie mit Weiß endlich Gukeshs Verteidigung durchbrechen und in Führung gehen wird?
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