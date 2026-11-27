Die Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf der in Moskau abgehaltenen „Reise in die Welt der Künstlichen Intelligenz“ (AI Journey) Konferenz legte die Leitlinien für die technologische Politik des Landes für das nächste Jahrzehnt fest. Das Staatsoberhaupt gab die Aufgabe vor, die nationale Strategie für diesen Bereich bis 2036 zu aktualisieren, eine Situation zu vermeiden, in der „alles auf Knopfdruck ausfällt“ sowie strenge Grenzen für die Befugnisse autonomer KI-Agenten festzulegen.

Was denkt also Google's Künstliche Intelligenz — Gemini über diese Aussagen? Aus Sicht der technologischen und wirtschaftlichen Logik treffen diese Thesen die wunden Punkte der heutigen Zeit, doch zwischen den strategischen Zielen und den verfügbaren Ressourcen liegen drei ernsthafte Hindernisse.

1. „Agenten-Ökonomie“ und die Sorge vor dem externen „Kill-Switch“

Seit 2022 sind die Befürchtungen, dass neuronale Netze von außen abgeschaltet oder mit fremden Werten infiziert werden könnten, von der Theorie in die Praxis übergegangen. Jedes große Sprachmodell spiegelt das Gleichgewicht der Daten wider, mit denen es trainiert wurde, sowie die Sicherheitsfilter der Entwickler. Wenn der Binnenmarkt vollständig ausländischen Algorithmen überlassen wird, erhalten Millionen von Bürgern und Unternehmen Antworten in einem fremden Koordinatensystem und riskieren, in Krisenzeiten ohne Arbeitswerkzeuge dazustehen.

Gleichzeitig ist der Rückgriff auf eine „Agenten-Ökonomie“ als Methode zur Linderung des akuten Fachkräftemangels sowie die Forderung nach einer Begrenzung der Unabhängigkeit von KI-Agenten äußerst pragmatisch. Denn je mehr Rechte ein Programm bei der Verwaltung von Finanzen oder Infrastruktur erhält, desto höher sind die Kosten für Schäden durch Fehler oder Hackerangriffe.

2. Das Haupthindernis liegt nicht im Code, sondern in Hardware und Energie

Das Haupthindernis auf dem Weg zur digitalen Souveränität liegt nicht im Programmcode oder im Können der Entwickler, sondern in der Hardware und der elektrischen Energie.

Hindernisbereich Hauptproblem und technologische Einschränkungen Rechenleistung (Hardware) Das Training und der Betrieb fortschrittlicher Modelle erfordern eine enorme Anzahl von Rechenbeschleunigern (Chips), deren Lieferung durch Sanktionen begrenzt ist. Elektroenergie Für Rechenzentren (RZ) wird gigawattweise günstige Basislastenergie benötigt, doch in einigen Regionen ist bereits ein Energiemangel spürbar. Amortisation der Investitionen Die Entwicklung grundlegender neuronaler Netze erfordert enorme Investitionen, und es ist äußerst schwierig, diese Kosten innerhalb eines einzigen nationalen Marktes zu decken.

Genau aus diesem Grund zielt die Initiative zum schnellen Bau von Rechenzentren auf Basis öffentlich-privater Partnerschaften auf den wunden Punkt ab. Die Präsentation gemeinsamer Projekte mit Kasachstan im Rahmen der Moskauer Konferenz erscheint als notwendiger und logischer Versuch, die Marktgröße zu erweitern.

3. Das fragile Gleichgewicht zwischen Schutz und Verboten

Einer der entscheidenden Faktoren ist das Gleichgewicht zwischen Schutz und Verboten. In der Praxis neigen Regulierungsbehörden oft zu übermäßiger Vorsicht. Zu strenge Einschränkungen der Möglichkeiten lokaler Modelle könnten diese jedoch in den Augen von Unternehmen und normalen Nutzern im Vergleich zu ausländischen Alternativen nutzlos und nicht wettbewerbsfähig machen.

Die Aufgabenstellung entspricht voll und ganz den Anforderungen der Zeit, doch das Ergebnis dieses technologischen Rennens hängt nicht von den Texten der Strategie bis 2036 ab, sondern davon, ob es gelingt, lokale Rechenzentren mit eigener Rechenleistung und ausreichend Energie zu versorgen.

Was ist Ihrer Meinung nach der schwierigste Faktor für Staaten bei der Entwicklung nationaler KI-Modelle: die Beschaffung leistungsstarker Chips und Energie oder die Wahrung des Gleichgewichts zwischen Einschränkungen und freier Entwicklung?

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